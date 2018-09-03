Учения войск ПВО Азербайджана - ФОТО

В соответствии с планом боевой подготовки на 2018 год, утвержденным министром обороны генерал-полковником Закиром Гасановым, проводятся тактико-специальные занятия войск противовоздушной обороны (ПВО) Азербайджана, говорится в понедельник в сообщении минобороны.

Об этом передает Day.Az со ссылкой на Trend.

В ходе занятий дивизионы зенитно-ракетных комплексов С-300 "Фаворит" совершили марш в позиционные районы, где отработали вопросы смены, оборудования и маскировки новых стартовых позиций.

Ракетные подразделения также выполняют задачи по прикрытию важных объектов от средств воздушного нападения, в том числе отражения ракетных ударов условного противника.