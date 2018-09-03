Кадры Пашиняна продолжают выставлять премьера на посмешище

"Где твоя революционная сознательность?" - требовал герой азербайджанского кинофильма "Мерзавец".

В Армении такой вопрос сегодня более чем актуален. Звучит он открыто или завуалированно в речах и заявлениях представителей нового режима и тех, кто рассчитывает оказаться около него.

В Ереване близятся выборы мэра, и уже сегодня ясно, что они станут некой мини-революцией, где каждый, кто "с нами, а не против нас", должен будет проявить свою революционную сознательность.

Сам премьер Никол Пашинян подключился к агитационной кампании своего кандидата. По мнению экс-омбудсмана Ларисы Алавердян, участие Пашиняна в избирательном процессе можно воспринимать как "постреволюционное нововведение", лично для нее непонятное.

"Участие премьер-министра в выборах для меня является новостью. Даже прежние власти открыто не позволяли себе пойти на подобный шаг. Общественность была всегда бдительной в таких вопросах, считая, что подобные попытки являются использованием административного ресурса", - сказала она журналистам в понедельник.

Сильно удивил общественность и кандидата пашиняновского блока в мэры номер один, актер-комик Айк Марутян. Накануне он, красуясь перед почитателями его талантов, сделал ряд заявлений, которые вызвали неоднозначную реакцию в армянском обществе.

Марутян, пытаясь быть серьезным, отметил, что ситуация в стране достаточно определенная: есть светлые и темные силы. "Я хочу официально заявить, что мы - светлая сила, а все те, кто не хочет, чтобы мы добились успеха, - темные силы", - заявил он, немало озадачив граждан, тех, кто не бьется в истерике восторга при виде главы нового правительства.

Как пишет Новости-Армения, высказывания кандидата в мэры Еревана от блока Пашиняна вызвали волну негодования и недоумения в армянском обществе. Многие уже успели высказаться на тему скандальных заявлений бывшего комика.

В числе первых, кто отреагировал на слова Марутяна, стал бывший министр обороны Армении Виген Саркисян.

На своей странице в Facebook Саркисян назвал Марутяна провинциальным шутом, который делит общество на "белых" и "черных". По мнению Саркисяна, вне зависимости от того, как люди воспринимают ошибки и недостатки прошлого, вне зависимости от того, насколько преуспеет нынешнее правительство, никто не имеет права разделять общество.

Член верховного органа АРФ "Дашнакцутюн" Артур Егиазарян на своей странице в Facebook, прокомментировав заявление Марутяна, отметил, что когда в политику "втискивается" человек, страдающий дальтонизмом разума, то общество делится на "чёрных" и "белых" со всеми вытекающими отсюда негативными последствиями.

Слова Марутяна удостоились комментариев не только среди пользователей Фейсбука, но и не оставили в стороне армянский сегмент Telegram. Так, канал Баграмян 26 опубликовал пост, в котором отмечено, что разделение на "белых" и "черных" не очень корректно.

"Кроме Гражданского договора, есть и другие партии с хорошими кандидатами. Ему бы извиниться и впредь быть более сдержанным в своих заявлениях", - отмечается в публикации канала. На другом канале - Armenia Today опубликована запись, в которой кандидата убедительно призывают не делить и так раздробленное армянское общество.

Айк Марутян, сам того не желая, выдал черно-белое политическое кредо своего патрона. Слова комика очень неплохо согласуются с заявлениями самого Никола Пашиняна, постоянно нелицеприятно высказывающегося по поводу политических оппонентов и страдающего множеством фобий, опасаясь саботажа, заговора и контрреволюции. А пока премьер занят поисками черной кошки в темной комнате, где ее нет, Армения все больше превращается в балаган. И комик в роли мэра на такой арене смотрится совсем даже неплохо.

Зульфугар Ибрагимов