Сочинская встреча Президентов России и Азербайджана подтвердила готовность сторон к наращиванию экономических связей

Сочинская встреча Президентов Владимира Путина и Ильхама Алиева подтвердила, что Россия и Азербайджан стремятся к более тесному экономическому сотрудничеству и продолжают наращивать взаимодействие по всем направлениям экономики.

Такое мнение высказал Trend российский аналитик Центра политической информации Иван Пятибратов, передает Day.Az.

По словам эксперта, ключевым совместным экономическим проектом является маршрут "Север-Юг", который позволит азербайджанским товарам выйти на рынок Европы, а также увеличит значение Азербайджана как крупного торгового и транспортного хаба. Для России, в свою очередь, данный проект является усилением позиций на южном направлении, а также средством диверсификации рынков сбыта.

"Кроме того, важным являются договоры, заключенные между российскими и азербайджанскими нефтегазовыми компаниями. Так, была оговорена совместная разработка блока "Гошадаш" и каспийского дна компаниями "Роснефть" и SOCAR. Данный проект, безусловно, выгоден экономически, но в то же время несет за собой и политический подтекст, так как любое взаимодействие в ресурсной сфере говорит о более плотном сближении стран. Таким же по характеру стоит расценивать соглашение о развитии производства автомобилей ГАЗ в Азербайджане: востребованность российских автомобилей за рубежом - важный имиджевый момент для России, а значит, страны взаимодействуют не только по экономически, но и по политически мотивированным контрактам", - сказал российский аналитик.

По оценкам Пятибратова, меморандум, заключенный между российской Федеральной корпорацией по развитию малого и среднего предпринимательства и азербайджанским Агентством развития малого и среднего бизнеса Азербайджана, также представляет интерес.

"На первый взгляд, этот документ может показаться достаточно проходным, но на самом деле речь идет о создании новых горизонтальных связей между российским и азербайджанским бизнесом, что потенциально может привести к формированию новой площадки для лоббирования интересов малого и среднего бизнеса. Таким образом, мы наблюдаем постоянное и целенаправленное сближение России и Азербайджана в экономической сфере", - отметил эксперт.

Пятибратов также затронул нагорно-карабахский конфликт: "Россия продолжит посредническую миссию в Минской группе ОБСЕ, решение конфликта мирным путем необходимо для сохранения стабильности и безопасности региона. Вместе с тем, это важно для полноценной интеграции наших экономик, а также для дальнейшего успешного и многогранного сотрудничества между Азербайджаном и Россией".

Напомним, что первого сентября в ходе визита Президента Азербайджана Ильхама Алиева в Россию были подписаны 15 документов, которые охватывают вопросы азербайджано-российского сотрудничества в таких сферах как энергетика, экономика, спорт, туризм и другие.

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