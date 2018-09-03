В Армении ищут Кочаряна

В понедельник стало известно, что Специальная следственная служба (ССС) Армении возбудила новое уголовное дело в рамках расследования событий 1 марта 2008 года.

На этом фоне распространилась также информация о намерении главного обвиняемого по делу экс-президента Роберта Кочаряна покинуть на несколько дней Армению. Новость вызвала неоднозначную реакцию, особенно учитывая недавнее поздравление с днем рождения, адресованное Кочаряну самим президентом РФ Владимиром Путиным. Параллельно на днях распространилась информация о том, что Москва якобы не собирается выдавать другого обвиняемого по этому делу, бывшего министра обороны Микаела Арутюняна.

И теперь в обществе гадают - сбежит Кочарян или все же вернется?

В социальных сетях, как пишет "Айкакан жаманак", уже два дня ходят слухи о том, что Роберт Кочарян уехал из Армении. Отмечается, что сейчас он в Москве.

Однако изданию удалось выяснить, что на самом деле Кочарян никуда не уезжал из страны, да и не может выехать, поскольку его паспорта (речь также о дипломатическом паспорте) находятся у правоохранительных органов.

Странно. Как и все в Армении.

Султан Керим