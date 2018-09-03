Президент Ильхам Алиев поздравил руководителей Сан-Марино

3 сентября 2018 20:50

Президент Азербайджана Ильхам Алиев поздравил Капитанов-регентов Сан-Марино Стефано Пальмиери и Маттео Чиаччи.

Об этом передает Day.Az со ссылкой на Trend.

"От своего имени и от имени народа Азербайджана сердечно поздравляю Вас и весь Ваш народ с национальным праздником Сан-Марино - Днем Республики. В этот праздничный день передаю Вам свои наилучшие пожелания, дружественному народу Сан-Марино желаю постоянного благополучия и процветания", - говорится в поздравлении главы государства.

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