Президент Ильхам Алиев поздравил руководителей Сан-Марино
3 сентября 2018 20:50 115
Президент Азербайджана Ильхам Алиев поздравил Капитанов-регентов Сан-Марино Стефано Пальмиери и Маттео Чиаччи.
Об этом передает Day.Az со ссылкой на Trend.
"От своего имени и от имени народа Азербайджана сердечно поздравляю Вас и весь Ваш народ с национальным праздником Сан-Марино - Днем Республики. В этот праздничный день передаю Вам свои наилучшие пожелания, дружественному народу Сан-Марино желаю постоянного благополучия и процветания", - говорится в поздравлении главы государства.Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!