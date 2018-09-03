Президент Ильхам Алиев: Надеемся, что новое руководство Армении займет конструктивную позицию в связи с карабахским конфликтом
3 сентября 2018 21:27 311
Надеемся, что новое руководство Армении займет конструктивную позицию в связи с нагорно-карабахским конфликтом, и азербайджанские земли в скором времени будут освобождены от оккупации.
Об этом в понедельник, в частности, в ходе выступления на VI Саммите Совета сотрудничества тюркоязычных государств (ССТГ) в Центре культуры имени Чингиза Айтматова "Рух Ордо" в городе Чолпон-Ата в Кыргызстане сказал Президент Азербайджана Ильхам Алиев, передает Day.Az со ссылкой на Trend.
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