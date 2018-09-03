Садагат Велиева: Азербайджано-российские отношения вышли на новый этап

Высказывания Президента Ильхама Алиева в Сочи в рамках официального визита в Россию и подписанные документы свидетельствуют о том, что отношения между Азербайджаном и Россией вышли на качественно новый этап.

Об этом в понедельник сказала председатель Низаминской районной организации партии "Ени Азербайджан" (ПЕА), депутат Милли Меджлиса (парламента) Садагат Велиева, передает Day.Az со ссылкой на Trend.

По словам депутата, товарооборот между двумя странами в 2017 году увеличился на 35 процентов и достиг 2,5 миллиарда долларов. Прямые капиталовложения России в Азербайджан составили 1,5 миллиарда долларов. В настоящее время в нашей стране действуют примерно 700 совместных предприятий. В то же время в Азербайджане успешно действуют множество российских энергетических компаний. Также развивается военно-техническое сотрудничество обеих стран", - добавила Велиева.

Депутат отметила, что наряду со всем этим, Азербайджан и Россия ведут совместную работу по реализации проектов глобального значения.

"Именно общая позиция и работа по созданию международного транспортного коридора "Север-Юг" с общей протяженностью семь тысяч километров, который соединит рынки Западной Европы с азиатскими производителями, значительно ускорит перевозки в Европу грузов из Южной Азии Ближнего Востока. В этой связи совместные транспортные проекты России и Азербайджана охватят большое количество стран, повысят транзитные возможности наших стран, способствуют открытию тысячи новых рабочих мест", - сказала депутат.

Велиева добавила, что Россия по импорту являются партнером номер один для Азербайджана.

"Отношения между Россией и Азербайджаном представляют собой отношения стратегического партнерства. Регулярные связи между главами двух стран придают особую динамику межгосударственным отношениям", - отметила Велиева.