Армянская церковь окончательно потеряла авторитет

Каждый год в последние дни августа католикос всех армян приглашает к себе ректоров всех вузов Армении, педагогов, директоров лучших школ, министра образования и науки, его заместителей и других имеющих заслуги в сфере образования людей. И всегда собиралось достаточное количество людей.

Как пишут армянские СМИ, католикос служил литургию, приуроченную к новому учебному году, благословлял студентов, учеников и педагогов, потом общение продолжалось в формате банкета.

Этот год не стал исключением: католикос Гарегин Второй отправил приглашения всем вышеупомянутым лицам. Как пишут армянские СМИ, однако исключением было то, что никто не пришел, за исключением четырех ректоров - консерватории, театрального университета, политехнического и университета имени Брюсова. Фактически, приглашение католикоса отклонили все ректоры и директора во главе с министром Араиком Арутюняном.

Этим печальным фактом можем четко констатировать, что Армянская апостольская церковь окончательно потеряла авторитет в Армении.

С ней уже никто не считается. И это должно было случиться, поскольку преступная, коррумпированная, погрязшая в разврате и поддерживающая терроризм армянская церковь не смогла отказаться от прежних догм и освободить армянское общество от закомплексованного состояния, в котором держит его веками.

Сабухи Иманов

