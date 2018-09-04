В Ереване предлагают строить баррикады

Вчера команда Никола Пашиняна дала старт своей неофициальной кампании на выборах в Совет старейшин Еревана.

Сам Никол Пашинян дал понять, что он будет максимально участвовать в предвыборной кампании.

Следует отметить, что эти выборы в Ереване являются исключительными, потому что сторонники реставрации старой системы там не представлены. Пашинян добился своего и теперь в списке в Совете старейшин тотальное присутствие его сторонников, которое исключит другие силы.

Выступление во время сбора средств, организованного для обеспечения финансирования выборов, кандидата в мэры Айка Марутяна еще более запутало ситуацию.

Марутян отметил, что они проводят сбор средств для продолжения своей политической борьбы, и их команда, участвующая в муниципальных выборах, сильна: "Я даже могу сказать, что против нашей команды нет игры".

"Сегодня ситуация в Армении очень ясна: есть белые силы, и есть черные силы, все. Я хочу официально заявить, хотя вы знаете, но я должен сказать - да, мы белые силы, а все те, кто не хочет, чтобы мы имели успех, могу сказать, что они черные силы. Потому что мы и наш успех - это успех Армении. Ни у кого из нас нет личных интересов, каких-то личных амбиций", - сказал Марутян.

Одним словом, Айк Марутян предлагает строить баррикады в Ереване между "белыми" и "черными". Создается впечатление, что кандидат Пашиняна в мэры готовится не к демократическим выборам, а к популярной игре "Мафия".

Как бы то ни было, а ставленник Пашиняна Айк Марутян смог здорово испортить старт выборов.

Очевидно, что после такой речи сознательная часть армянского общества будет отграничиваться от ее автора, предпочитая быть "черной силой".

Сабухи Иманов