Роберт Кочарян хочет изменить политическую ситуацию в Армении

Итак, экс-президент Армении Роберт Кочарян заявил о своем участии во внеочередных парламентских выборах.

Он возвращается в политику поспешно, наспех, из-за стечения обстоятельств. Он вовсе не имел таких планов.

Как отмечают армянские эксперты, местом Роберта Кочаряна никогда не была публичная политика - даже до 1 Марта, куда там после него. Нет сомнений, что у Роберта Кочаряна будет прослойка людей, готовых отдать за него свои голоса, но их мало. Так что в плане общественного доверия он в Армении не имеет большинства.

Вне всякого сомнения, времена Кочаряна с ностальгией вспоминают многие круги прежней системы. О них вспоминали даже в годы правления Сержа Саргсяна. Но и они, будучи недовольными стилем и правилами игры Саргсяна, не пошли за Робертом Кочаряном, сколько бы он ни звал ее в своих интервью. Потому что у Кочаряна не было власти, а система лучше всех знает, что непосредственной силой Кочаряна всегда была власть, а без власти он не имеет силы.

Роберт Кочарян не имеет прагматичного предложения сегментам предыдущей системы, потому что у него нет власти.

В армянской системе управления объединяющим была не общая цель, а общая гарантия. Именно это у Роберта Кочаряна отсутствует.

С другой стороны, в деле 1 Марта есть так много вещественных доказательств, подтверждающих причастность Кочаряна, что очень все же может оказаться в роли героя криминальной хроники.

По мнению армянских экспертов, преступление 1 Марта настолько многослойное и масштабное, что невозможно избежать его раскрытия, даже если Кочарян совершит побег. Это похоже на побег от действительности, который рано или поздно поставит его перед еще более печальным фактом - сделав еще более бесславной и унизительной его неизбежную капитуляцию, политическое и моральное фиаско.

"Если Роберт Кочарян примет участие в выборах, это будет очень плохо, потому что он вновь отвратит нас с пути развития, и страна вновь превратится в поле битвы за власть. Люди должны понять, что тезис, будто только он может создать рабочие места и обеспечить экономический рост, на деле ложный. Кочарян - не единственная сила в Армении, способная обеспечить конкретный результат. Нынешнее правительство в этом смысле довольно уязвимо, что и стало благоприятной базой для проповедей Кочаряна. Он пытаются вернуть армян в криминально-олигархическую систему и заверить, что это единственный путь", - сказал армянский политолог Андриас Гукасян в беседе с Lragir.am.

Но как бы то ни было, а петля вокруг Роберта Кочаряна может совсем скоро затянуться, потому что о преступлениях его режима заявляет не только армянская правоохранительная система, действия которой Кочарян считает проявлением политической вендетты, но и Европейский суд, вердикты которого являются прецедентными, и обеспечат соответствующий международный правовой контекст в деле 1 Марта.

Вот почему Роберт Кочарян заявил о намерении принять участие в предстоящих парламентских выборах. Он хочет изменить политическую ситуацию в стране.

Сабухи Иманов