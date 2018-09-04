Инициативы Азербайджана как фактор укрепления тюркского единства. Послесловие к визиту Президента Ильхама Алиева в Кыргызстан

В какой степени близость языка и культуры может влиять на политику? Вопрос сложный. Тем не менее, в мире уже давно существует Лига арабских государств, регулярно проводятся встречи глав государств-франкофонов. А в 2010 году был создан Совет сотрудничества тюркоязычных государств.

Строго говоря, саммиты тюркоязычных стран начали проводиться уже вскоре после распада СССР. Но теперь общетюркское сотрудничество наполняется новым содержанием - во многом благодаря проектам и инициативам Азербайджана. Именно это продемонстрировали итоги визита Президента Ильхама Алиева в Кыргызстан, где прошел саммит ССТГ, совмещенный с открытием Всемирных игр кочевников.

Уже в ночь с 3 на 4 сентября СМИ с пометкой "Молния!" цитировали отрывки из выступления Президента Азербайджана на саммите ССТГ. "Азербайджан поддерживает тесные связи со всеми тюркоязычными государствами. Эти связи с каждым днем укрепляются и расширяются. Наши связи охватывают политическую, экономическую, торговую, транспортную, гуманитарную сферы и по всем направлениям мы видим прекрасные ре-зультаты. Наши страны поддерживают друг друга и в международных организациях и эта поддержка очень важна. Считаю, что в предстоящие годы будут предприняты дополнительные шаги в связи с нашей деятельностью в рамках международных организаций", - подчеркнул глава государства.

И, конечно же, большое внимание в своей речи Президент Азербайджана уделил продолжающейся агрессии Армении против нашей страны. "Азербайджан долгие годы страдает от армянской оккупации. Более двадцати лет признанный международным сообществом как неотъемлемая часть Азербайджана Нагорный Карабах и прилегающие к нему 7 районов находятся под армянской оккупацией. В результате этой оккупации около 20 процентов наших земель захвачены Арменией, более миллиона азербайджанцев оказались беженцами и вынужденными переселенцами на своей родной земле. Против нашего народа была проведена политика этнической чистки, совершены военные преступления, Ходжалинский геноцид. Сегодня более 10 стран официально признают Ходжалинский геноцид. В одну ночь более 600 невинных людей, среди которых свыше 100 женщин, более 60 детей, были зверски убиты армянами, более тысячи человек пропали без вести. Об их судьбах ничего неизвестно. На оккупированных землях Армения разрушила все наши исторические, религиозные памятники, мечети, могилы наших предков, материальные ресурсы разграблены Арменией. Это - военное преступление и совершившие это преступление должны ответить и отвечают перед правосудием, - подчеркнул глава государства. - Неслучайно, что распался криминальный режим, который более 20 лет руководил Арменией, и сегодня армянский народ говорит то, что говорим мы. Надеемся, что новое руководство Армении займет конструктивную позицию в связи с армяно-азербайджанским нагорно-карабахским конфликтом, в скором времени наши земли будут освобождены от оккупации, восстановится территориальная целостность Азербайджана, в регионе воцарится мир и сотрудничество".

Как напомнил Президент Ильхам Алиев, "все международные организации признают территориальную целостность Азербайджана, Совет Безопасности ООН - высший орган мира принял 4 резолюции в связи с конфликтом. В этих резолюциях есть очень четкие положения о незамедлительном и безоговорочном выводе армянских вооруженных сил с территорий Азербайджана и конфликт, конечно же, должен найти свое решение на основе этих принципов. Другие международные организации, в том числе ОБСЕ, Организация Исламского Сотрудничества, Движение неприсоединения, Совет Европы, Европейский парламент приняли аналогичные решения и резолюции. Это основная правовая база для решения конфликта".

Уже в ходе саммита ССТГ президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что Турция, как и прежде, будет поддерживать Азербайджан во всех сферах, а все тюркоязычные государства должны содействовать решению конфликтов и установлению стабильности в мире.

Пожалуй, для того, чтобы оценить важность этого пункта в заявлении Президента Ильхама Алиева, можно обратиться, как не странно, и к материалам СМИ Армении. Где не только не прекращается форменная истерия по поводу тесного и близкого сотрудничества Азербайджана и Турции. Но армянские журналисты и дипломаты впадают в состояние шока, когда Казахстан и другие государства Центральной Азии голосуют в поддержку территориальной целостности Азербайджана в ООН и не торопятся всецело поддерживать Армению даже на таких "площадках", как ЕАЭС и ОДКБ.

Конечно, глава государства коснулся в своем лаконичном и "сжатом" выступлении и многих других аспектов. Президент Ильхам Алиев говорил о мультикультурализме и толерантности, упомянул о сотрудничестве в области спорта, напомнив, что в Баку в течение двух лет прошли и Европейские, и Исламские игры, высоко оценил деятельность ТЮРКСОЙ и Фонда тюркской культуры и наследия, напомнив, что Азербайджан принимает активное участие в обеих организациях.

Но, возможно, главный "месседж" был в другом. Президент Ильхам Алиев в своем выступлении отметил: "...В нынешних условиях нам следует углубить экономическое сотрудничество. В частности, необходимо предпринять дополнительные шаги для увеличения товарооборота между нашими странами, и здесь, я считаю, особую роль играют инвестиционные проекты. Для поощрения взаимного инвестирования должны быть разработаны новые механизмы".

После чего перешел к конкретике: "Азербайджан вкладывает крупные инвестиции в братские страны, в первую очередь, в Турцию. За последние годы в экономику Турции было вложено 14 миллиардов долларов и Турция примерно столько же инвестировала в Азербайджан. Объем наших инвестиций в Турцию в ближайшие годы достигнет 20 миллиардов долларов. Это отражает нашу дружбу, братство, одновременно, демонстрирует крупный экономический потенциал Турции". Как подчеркнул глава государства, "в целом, инвестируя в братские страны, мы обеспечиваем и свои экономические интересы, и создаем новые возможности в этих странах. Азербайджан также сделал все для принятия инвестиций из братских стран. В Азербайджане также есть прекрасный инвестиционный климат и взаимное инвестирование еще больше укрепит наше единство".

Президент Ильхам Алиев напомнил и о том, что "с октября прошлого года действует такой грандиозный инфраструктурный проект, как железная дорога Баку-Тбилиси-Карс. Эта дорога соединяет Азию с Европой и таким образом объем грузоперевозок растет и должен расти. Это новый транспортный коридор, новая транспортная артерия. Азербайджан с реализацией этого проекта вместе с братскими, соседними странами заново составляет энергетическую карту Евразии. Если учесть, что с транспортной точки зрения это очень благоприятный путь, то я призываю все дружественные страны воспользоваться этой дорогой, в том числе европейские страны, Венгрию, Узбекистан, Кыргызстан. Уже Казахстан, Турция, Азербайджан пользуются этой дорогой".

Важность этого призыва Президента Ильхама Алиева для стран Центральной Азии труда переоценить. Очевидно, что железная дорога Баку-Тбилиси-Карс вместе с транскаспийской паромной переправой становится не "окном", а прямо-таки "воротами" в Европу для государств Центральной Азии, региона, который, напомним, называли "шкатулкой с драгоценностями, запертой в центре континента". Новые логистические возможности, открытие новых рынков - все это не просто меняет экономическую, транспортную и инфраструктурную ситуацию в государствах Центральной Азии, не просто создает для них возможность выстроить собственный "европейский" транспортно-экономический" вектор.

А теперь напомним: на первых саммитах тюркоязычных государств по понятным причинам основное внимание уделялось вопросам культурного, образовательного и гуманитарного сотрудничества, что, по совести говоря, диктовалось самой "платформой" объединения. Строго говоря, в работе нынешнего саммита "гуманитарная" повестка дня занимает по-прежнему важное место. И это не только Игры кочевников. По итогам саммита приняты, в частности, Совместное заявление глав государств ССТГ о развитии сотрудничества в сферах молодежной политики и национальных видов спорта и Совместное заявление глав государств ССТГ по проведению 90-летия Чингиза Айтматова.

Но тем не менее давно известно: сотрудничество тогда становится по-настоящему крепким и многогранным, когда под него удается подвести экономический базис. Теперь инфраструктурные и инвестиционные проекты Азербайджана наполняют сотрудничество тюркских государств новым содержанием. И, возможно, главный итог визита в Кыргызстан Президента Азербайджана состоит именно в этом.

Нурани, специально для Day.az