Президент Ильхам Алиев назначил нового главу ОАО "Азерэнержи"

4 сентября Президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал распоряжение об освобождении Балабабы Гусейнага оглу Рзаева от должности председателя ОАО "Азеришыг".

Об этом сообщает Day.Az.

Другим своим распоряжением глава государства назначил Балабабу Гусейнага оглу Рзаева президентом ОАО "Азерэнержи".

Также глава государства подписал распоряжение об освобождении Этибара Синабеддин оглу Пирвердиева от должности президента ОАО "Азерэнержи".