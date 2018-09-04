Российский эксперт: Экономика будет важным аспектом азербайджано-российских отношений

Данный визит достаточно интересен, потому что прошел он всего три недели спустя после предыдущей встречи наших президентов в Актау во время подписания Конвенции о статусе Каспийского моря. Но повестка сочинского визита была намного шире, чем формат пятисторонней встречи.

Об этом, как передает Day.Az, в интервью АЗЕРТАДЖ сказал известный российский эксперт, руководитель аналитической группы Центра изучения Центральной Азии и Кавказа Cтанислав Притчин, комментируя итоги визита главы Азербайджанского государства в Сочи 1 сентября и проведенных переговоров с Президентом России Владимиром Путиным.

Он отметил: "Переговоры в первую очередь касались, конечно же, экономической сферы. Примечательно, что для документов относительно экономического сотрудничества обозначены конкретные сроки - 2024 год. Это означает, что у сторон есть очень четкое понимание того, каким образом нужно активизировать экономическое сотрудничество через совместные проекты, через снятие барьеров, через инвестиционные проекты. Показательно также создание cборочного производства автомобилей марки "ГАЗ", а также совместное освоение одного из месторождений в азербайджанском секторе Каспийского моря. То есть мы видим, что экономика сейчас является очень позитивным аспектом нашего сотрудничества и при этом глубина и ширина вопросов, которые стоят на повестке дня выводят Азербайджан на одно из лидирующих позиций на постсоветском пространстве среди партнёров России. И это при том, что Азербайджан не является участником Евразийского экономического союза".

По словам российского эксперта, те параметры по взаимной торговле, по проектам "Север-Юг", по совместно институционным проектам, которые обозначены, и в том числе новым послом России в Азербайджане, в ближайшее время будут реализованы. "Экономика будет очень важным аспектом двусторонних отношений и залогом добрососедского и стратегического сотрудничества наших государств", - подытожил С.Притчин.