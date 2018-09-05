Дональд Трамп предложил кандидата на должность посла США в Азербайджане

5 сентября 2018 07:31

Президент США Дональд Трамп предложил Ирли Литценбергера на должность посла своей страны в Азербайджане. Об этом говорится в сообщении Белого дома, распространенном в среду, ередает Day.Az со ссылкой на Trend.

Отмечается, что Литценбергер является карьерным дипломатом, ныне занимающим пост старшего советника в Бюро по военно-политическим вопросам в Госдепартаменте. Он владеет французским, русским, сербским и болгарским языками.

Кроме этого, Дональд Трамп также предложил назначить Джона Поммершейма послом США в Таджикистане. Поммершейм также является карьерным дипломатом. В настоящее время работает в посольстве США в Казахстане. Поммершейм владеет русским, немецким, японским и китайским языками.

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