Дональд Трамп предложил кандидата на должность посла США в Азербайджане
5 сентября 2018 07:31 672
Президент США Дональд Трамп предложил Ирли Литценбергера на должность посла своей страны в Азербайджане. Об этом говорится в сообщении Белого дома, распространенном в среду, ередает Day.Az со ссылкой на Trend.
Отмечается, что Литценбергер является карьерным дипломатом, ныне занимающим пост старшего советника в Бюро по военно-политическим вопросам в Госдепартаменте. Он владеет французским, русским, сербским и болгарским языками.
Кроме этого, Дональд Трамп также предложил назначить Джона Поммершейма послом США в Таджикистане. Поммершейм также является карьерным дипломатом. В настоящее время работает в посольстве США в Казахстане. Поммершейм владеет русским, немецким, японским и китайским языками.Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!
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