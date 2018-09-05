В Армении протестующие перекрыли межгосударственную магистраль

Жители Айгавана, Лусарата, Шираза и других сел Араратской области Армении перекрыли дорогу межгосударственного значения. Как рассказали корреспонденту Panorama.am жители, таким образом они выражают свое недовольство низкими закупочными ценами на урожай винограда - по 140 драмов за 1 кг винограда, передает Day.Az. Жители рассказали, что губернатор Гагик Саркисян обещал встретиться с ними, однако до сих пор он не прибыл на место проведения акции протеста.

Во вторник виноградари из Сардарапата, Бамбакашата, Норапета, Гечрлу и других сел Армавирской области Армении также перекрыли дорогу Ереван-Армавир, выражая таким образом свое недовольство низкими закупочными ценами на урожай винограда. Как сообщил в беседе с корреспондентом Panorama.am один из участников акции протеста - Карен Сисакян, годами перерабатывающие предприятия закупают виноград по цене в среднем 140 драмов за 1 кг, это в то время, как повысились тарифы на оросительную воду, топливо, ядохимикаты. По словам Сисакяна, в этом году урожай винограда небольшой. По его подсчетам, стоимость ядохимикатов, по сравнению с прошлым годом, повысилась на 30%, топливо вместо 6800 драмов в этом году приобретают за 9600-9800 драмов, за оросительную воду ранее платили 62 тыс. драмов, в этом году - 104 тыс. драмов. По его словам, если проблема не получит решения, они готовы устроить сидячий пикет прямо на дороге.