Личные отношения президентов Азербайджана и России способствуют укреплению безопасности и стабильности в регионе

Азербайджан и Россия продолжают укреплять двусторонние отношения, о чем свидетельствуют также достаточно частые встречи президентов Ильхама Алиева и Владимира Путина за короткий период.

Об этом сказал Trend эксперт Центра постсоветских исследований Института мировой экономики и международных отношений имени Е.М. Примакова Российской академии наук, российский политолог Фархад Ибрагимов, передает Day.Az.

По его словам, только за три месяца лидеры двух стран провели три встречи, каждая из которых была проведена в позитивном ключе и имела положительные итоги как для Азербайджана, так и для России.

"У России и Азербайджана есть потенциал для более тесного сотрудничества, именно поэтому президенты Ильхам Алиев и Владимир Путин выразили желание увеличить рост товарооборота между двумя государствами до десяти миллиардов долларов. Причем ключевыми направлениями сотрудничества являются не только транспортная, экономическая и энергетическая сферы, но и военно-техническая и гуманитарная. Азербайджан закупил у России вооружений на сумму чуть более пяти миллиардов долларов. Глава азербайджанского государства подчеркнул, что Азербайджан продолжает модернизацию Вооружённых сил, а Россия является важнейшим производителем и поставщиком военной продукции. Это говорит о том, что Баку заинтересован развивать отношения с Москвой в данном направлении, что особенно важно в условиях непростой геополитической ситуации в регионе", - сказал Ибрагимов.

По его мнению, личные тёплые отношения, которые существуют между президентами Владимиром Путиным и Ильхамом Алиевым, также способствуют стабильности и безопасности в регионе.

"Сегодня Азербайджан является одним из самых безопасных и стабильных государств не только на Кавказе, но и в СНГ, и на Большом Ближнем Востоке. Азербайджан - государство, которое действительно имеет свою принципиальную внешнеполитическую позицию и не поддаётся давлению, что также немаловажно. Разумеется, в Москве это хорошо знают и ценят, поэтому отношения с Баку и дальше будут укрепляться одновременно по нескольким направлениям", - сказал эксперт.

Ибрагимов привлек внимание к тому, что на встрече глав двух государств не обошли стороной принципиально важный для Азербайджана вопрос армяно-азербайджанского нагорно-карабахского конфликта и Россия продолжает оставаться посредником в Минском процессе.

Напомним, что Президент Азербайджана Ильхам Алиев первого сентября посетил Сочи, где провел встречу с Президентом России Владимиром Путиным. В рамках визита стороны подписали 15 документов, которые охватывают вопросы азербайджано-российского сотрудничества в таких сферах, как энергетика, экономика, спорт, туризм и другие.

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