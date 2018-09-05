Российские армяне-миллионеры отказали Пашиняну в деньгах

Премьер-министр Армении Никол Пашинян, несмотря на реальное положение дел, кормит армянское общество заявлениями о высоком уровне армяно-российских отношений и прогнозирует их улучшение.

В каких процессах и на каком уровне Пашинян увидел такие тенденции, сложно сказать, потому что реальность говорит совсем о другом.

Как пишет газета "Иравунк" (Право), согласно ее источникам, российская элита не простила того, что генеральный секретарь ОДКБ Юрий Хачатуров был вызван в Армению, где ему было предъявлено обвинение, после чего он был отпущен под залог. Более того, крупные армянские бизнесмены, работающие в России, были предупреждены на самом высоком уровне о том, чтобы не давать армянскому правительству ни копейки.

Однако многие армянские бизнесмены, проживающие в России, и без предупреждения заморозили реализацию обещанных программ, в том числе и культурных.

"В эти дни армянские бизнесмены довольно обеспокоенны и возмущены, и в узких кругах заявляют о том, что с ними никогда не разговаривали в таком тоне", - пишет источник.

Отмети, что, придя к власти, Никол Пашинян поспешил испортить отношения с российскими миллионерами армянского происхождения - основными инвесторами (а по совместительству - грабителями) Армении. Пашинян легким движением руки отверг "добрые намерения" главы "Ташир" Самвела Каратяна, отобрав у того право управления "Высоковольтными линиями Армении". Компания осталась без инвестиций, и пока что желающих занять место россиян не нашлось.

Уголовное дело возбуждено и против дочки РЖД ЗАО "Южнокавказская железная дорога". В офисе компании проведен обыск, возбуждено дело по подозрению в неуплате НДС на сумму 9,7 млн. драмов ($19 тыс.). По мнению аналитиков, сумма в 20 тысяч долларов достаточно смехотворна для того, чтобы вокруг компании был поднят такой шум.

Одним словом, российским бизнесменам не нужно особых приказов "сверху" для того, чтобы прекратить отношения с Арменией. Попытками вышибить из страны российские компании и российских инвесторов любым путем могут дорого обойтись правительству Пашиняна, а через него - и Армении в целом.

Зульфугар Ибрагимов