Армяне шантажируют "Газпром", прикрываясь детьми

В Ереванское бюро ИА REGNUM обратились жители города Еревана, которые живут по соседству со строящимся компанией "Газпром Армения" учебно-тренировочным комплексом. Они составили и подписали открытое письмо председателю правления ПАО "Газпром" Алексею Миллеру, в котором обращают внимание на то обстоятельство, что учебно-тренировочный комплекс в рамках программы "Газпром - детям" может стать платным. Под письмом стоят подписи около 200 человек.

Что же так встревожило ереванцев и застало их вспомнить о вековой "армяно-российской дружбе"?

Дело в том, что первоначально (во всяком случае, так утверждают заявители) им было обещано, что строительство комплекса, осуществляющегося в рамках программы "Газпром - детям", имеет исключительно социальную направленность. То есть школа, детсад и прочее будут для жителей города бесплатными. Однако теперь выясняется, что обучение в школе будет платным и практически недоступным рядовому гражданину Армении - около 1 млн. драм в год.

"Если иметь в виду так же тот факт, что жители квартала являются участниками программы "Доступное жилье молодым специалистам" и приобрели свои квартиры в ипотеку, и то обстоятельство, что средняя зарплата в Армении составляет 250.000 драм, в результате оказывается, что школа и детский сад недоступны для большинства молодых семей квартала, получающих среднюю и ниже зарплату. Программа будет доступна только для определенного слоя общества, у которого доходы значительно выше среднего. Следовательно, данная программа будет реализована для определенного слоя общества, как альтернатива платного хорошего образования и в ней нет никаких социальных компонентов", - говорится в поступившем в REGNUM заявлении.

А дальше следует ну совсем уж демагогия. Жители квартала пытаются выжать слезу у главы "Газпрома", ставя ему в пример открытую недавно китайскую школу, которая работает бесплатно "в знак армяно-китайской дружбы".

"Может быть, возможен пересмотр факта платности строящихся по исключительно социальной программе школы и детского сада в знак армяно-российской дружбы?", - предлагают жители ереванского квартала Миллеру.

Что ж, когда армянам от России что-то нужно, они обычно вспоминают такие термины, как "дружба" и "братство". Во все остальное время северный сосед выступает в качестве "диктатора", "колонизатора" и "аспида царя небесного".

Те же жители Еревана регулярно критикуют деятельность "Газпрома" и требуют (если верить СМИ) ухода российской компании с армянского рынка. Когда же "Газпром" строит образовательный комплекс, который, нет сомнений, будет высокого уровня, оказывается, что он что-то там должен доказать в знак "армяно-российской дружбы". Это настоящий шантаж.

Если комплекс действительно будет платным, то, учитывая нынешнюю ситуацию, возможно, компания поддастся шантажу. Хотя тут есть один момент - успешная попытка прикрыться детьми может стать прецедентом для других желающих воспользоваться преференциями от деятельности российских компаний в Армении, используя подобный шантаж.

Зульфугар Ибрагимов