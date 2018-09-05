Правительство Азербайджана рассмотрит Нацстратегию по кибербезопасности

Национальная стратегия по кибербезопасности включена в рабочий план Кабинета министров Азербайджана, и ее рассмотрение ожидается в ноябре. Об этом сказал журналистам в среду заместитель министра транспорта, связи и высоких технологий Азербайджана Эльмир Велизаде, передает Day.Az со ссылкой на Trend.

По словам Велизаде, подготовленный проект в настоящее время проходит процедуру согласования в государственных ведомствах страны и, согласно процедуре, будет представлен в Кабмин.

"В Стратегии предусмотрен самый передовой опыт в сфере кибербезопасности. Документ, который будет принят в стране, предусматривает полное соответствие международному опыту. Речь идет о полной готовности к киберугрозам, применении всех необходимых мер по борьбе с ними, вопросах координации и т.д.", - сказал Велизаде.

По словам замминистра, принятие Национальной стратегии по кибербезопасности поспособствует также пересмотру вопросов правового регулирования в этой области.

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