Очередная инициатива Азербайджана сблизит Европу и Азию

Один из крупнейших логистических проектов Lapis Lazuli ("лазурит") завершен. Проект стоимостью два миллиарда долларов направлен на дальнейшую и более интенсивную интеграцию Каспийского и Центральноазиатского регионов в мировую экономику.

Упрощение таможенных процедур, бесперебойная и безопасная связь между Анкарой и Стамбулом, с одной стороны, и афганским городом Тургунди - с другой, превратят Баку в крупнейший логистический хаб в Каспийском регионе. Выгодное географическое положение: с одной стороны, через Каспийское море Азербайджан граничит с Центральной Азией, с другой - через Грузию и Черное море со средиземноморскими странами, позволят нашей стране ежедневно принимать и отправлять огромное количество грузов в обе стороны.

"Азербайджан уже давно стал важным транспортным коридором. Политика страны, направленная на диверсификацию экономики, нашла свое признание в лице ведущих мировых держав и лидеров стран мира", - сказал в беседе с Day.Az политолог, профессор Фикрет Садыхов.

По его мнению, реализация этого проекта говорит о силе страны и ее возможностях для претворения в жизнь таких транснациональных проектов. Ведь здесь присутствуют интересы многих стран, глобальных компаний. Этой реализуемой с подачи Азербайджана инициативе, соединяющей экономики Европы и Азии, придается особое значение, сказал Садыхов.

Отметим, что первая тестовая поставка по этому коридору состоится в октябре, груз ковров и драгоценных камней будет отправлен из портов Акина и Тургунди в Турцию и Нидерланды. Из порта Турменбаши два контейнера с этими товарами будут доставлены морем в Баку, откуда отправятся по железной дороге Баку-Тбилиси-Карс в Турцию, где на грузовых автомобилях будут доставлены в порты, погружены на корабли и отправлены в Нидерланды.

Как ранее отмечал директор по транзитным и торговым объектам министерства промышленности и торговли Афганистана Яхья Ахлаки, весь этот путь займет не более шести дней.

Несомненно, что в запуск подобного проекта сопряжен с определенными рабочими моментами, в связи с чем пуск носит тестовый характер, и по мере выявления технических деталей всех отрезков коридора будут проведены соответствующие работы по оптимизации всего маршрута.

Как отметил Фикрет Садыхов, это крутой поворот в логистике. Скоростное сообщение и обмен товарами между Европой и Азией позволят открыть новую главу в логистике. Азербайджан же благодаря своей взвешенной политике и ресурсам станет необходимым и стратегически важным звеном в этом процессе, логистическим хабом.

"В скорейшем запуске всех мощностей проекта заинтересованы все страны-участницы. Как Афганистан - для выхода на мировой рынок и привлечение необходимых средств для собственной экономики, так и Азербайджан - для дальнейшей диверсификации своей экономики и развития ненефтяного сектора. Все это создаст необходимые условия для дальнейшего сближения экономик двух частей света", - подчеркнул политолог.

Отметим, что создание данного коридора состоялось в рекордно короткий срок - с момента подписания пятистороннего соглашения о создании логистического маршрута прошло менее двух лет. Проект был поддержан рядом международных организаций, в том числе, и Движением Неприсоединения, объединяющим 120 государств мира на принципах неучастия в военных блоках.

Международная поддержка и пристальное внимание мирового сообщества к проекту еще раз доказывают стремительный рост авторитета Азербайджана как надежного и стратегически значимого на мировой арене партнера, приверженного принципам миролюбия и способного выполнять все взятые на себя обязательства.

Заур Мехдиев