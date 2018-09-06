Пашинян начал действовать методами "карабахского клана"

В свете недавно отправленного президентом России Владимиром Путиным поздравительного послания бывшему президенту Армении Роберту Кочаряну в Ереване разгорается новый скандал, в который оказываются вовлеченными все больше участников. Стремление Кочаряна вернуться в политическую жизнь встречает ожесточенное, временами откровенно провокационное поведение новых властей.

Так, после интервью радиостанции "Sputnik Армения", в котором Кочарян заявил, что намерен принять участие во внеочередных парламентских выборах и стать одним из оппозиционных центров, под хорошей миной новых властей обнаружилась из рук вон плохая игра. Бывшему президенту было предъявлено обвинение в свержении конституционного строя в марте 2008 года. В его отношении вначале в качестве пресечения был избран арест, однако недавно решением судьи Апелляционного суда Александра Азаряна Кочарян был отпущен на свободу на основании наличия неприкосновенности.

Новый глава Армении, пока еще не оставивший игры в демократию и усердно формирующий культ себя, как видно по его дальнейшим действиям, решил использовать излюбленный самим Кочаряном прием - заняться созданием надконституционных органов.

Специальная следственная служба в ответ на попытку Кочаряна выехать из страны после предъявления письменного заявления отобрала у него паспорт. Следственный орган отказался вернуть ему паспорт, мотивируя тем, что они имеют право хранить паспорт у себя и не возвращать, поскольку Уголовно-процессуальный кодекс Армении предусматривает, что орган, осуществляющий расследование, имеет право забрать паспорт обвиняемого. Хотя ранее Кочарян, как свидетельствует руководитель офиса бывшего президента Виктор Согомонян, о сроках и причинах своего путешествия лично, в присутствии адвокатов, письменным заявлением поставил в известность следственный орган.

В данном случае проправительственные СМИ Армении, в недалеком прошлом клеймившие Пашиняна, сейчас во весь голос пытаются оправдать его давление на процесс. В ход идут и манипуляции, призванные представить это дело как "политический" ход со стороны Пашиняна и его опричников, хотя данное действо является скорее чистым и характерным для всех режимов, правивших и правящих в Армении, мафиозным способом сведения счетов.

Со стороны органа следствия эти действия незаконны, поскольку есть решение Конституционного суда, которое предусматривает, что паспорт обвиняемого должен быть возвращен, если по данной части нет специального решения, мера пресечения не избрана. Только лишь тот факт, что человек является обвиняемым, вовсе не является основанием для того, чтобы у него забрали паспорт. Но ведь шулера меняют правила игры, если им не везет. Вот и в играх в законность Пашиняна и его команды проглядывают шулерские замашки - когда речь касается его личного обидчика и объекта вендетты, то буква законности отходит на второй план, сохраняя лишь внешнюю, и так запачканную режимом Кочаряна и Саргсяна ширму.

Примечательно, что "революционные" власти совсем разошлись после поздравительного звонка Владимира Путина Кочаряну. При всем своей внешнем славословии в адрес Москвы Пашинян является ставленником иных сил, и, прибегая к таким антиконституционным мерам, новый глава Армении пытается демонстрировать Москве свою власть и "независимость".

Смешно, но команда Пашиняна хочет создать видимость, будто новый глава правительства способен влиять на мировую расстановку сил, "что в Армении впредь никто не "неприкосновенен", даже если и является другом Путина и получает от него поздравительные звонки или открытки", гордо пишут армянские СМИ. В своем стремлении выдать желаемое за действительное новые армянские власти стремятся убедить собственный народ в том, что "премьер-министр Армении, по сути, дает Путину понять, что отправляется на встречу - вероятно, на переговоры, без того, чтобы заведомо принять российские условия".

При таком подходе к делу вполне очевидно, что если армянская сторона будет и дальше вести подобную политику, то она из-за обострения отношений со "стратегическим союзником", очень скоро потеряет те немногие очки, что сумела заработать на свержении предыдущего режима.

Что касается народной реакции на массовые аресты, чем-то напоминающие охоту за троцкистами в 30-е годы прошлого века, то она вполне предсказуема и понятна. Логика живущего за чертой бедности большинства прозрачна и вполне соотносится с поведением толпы - растоптать, отобрать все награбленное у того, кто грабил их самих в недалеком прошлом. И на этих настроениях Пашинян продолжает набирать себе новые политические очки, укрепляя свой культ народного защитника. Ему сходит с рук и нарушение Основного закона страны. Страдающее от хронического безденежья армянское общество с радостью прощает ему мелкие шалости с Конституцией ради зрелища расправы над давнишними обидчиками.

Заур Мехдиев