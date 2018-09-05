Президент Ильхам Алиев поздравил Короля Эсвати

5 сентября 2018 18:10

Президент Азербайджана Ильхам Алиев направил поздравительное письмо Королю Эсвати Мсвати III.

Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.

"От себя лично и от имени народа Азербайджана поздравляю Вас и в Вашем лице весь Ваш народ с национальным праздником Королевства Эсвати - Днем независимости. B столь знаменательный день желаю Вам крепкого здоровья и счастья, а Вашему народу - мира и прогресса", - говорится в поздравлении главы государства.

Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!
Интернет-Портал Day.Az

Новости категории

Лента новостей

Информационная служба

При использовании материалов с сайта гиперссылка обязательна. Редакция не несет ответственности за содержание рекламных материалов и баннеров.

Контакты

Присоединяйтесь!

Рейтинг@Mail.ru
Copyright © 2003-2018 Day.Az