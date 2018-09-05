Президент Ильхам Алиев поздравил Короля Эсвати

Президент Азербайджана Ильхам Алиев направил поздравительное письмо Королю Эсвати Мсвати III.

Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.

"От себя лично и от имени народа Азербайджана поздравляю Вас и в Вашем лице весь Ваш народ с национальным праздником Королевства Эсвати - Днем независимости. B столь знаменательный день желаю Вам крепкого здоровья и счастья, а Вашему народу - мира и прогресса", - говорится в поздравлении главы государства.