Президент Ильхам Алиев поздравил Короля Эсвати
5 сентября 2018 18:10 185
Президент Азербайджана Ильхам Алиев направил поздравительное письмо Королю Эсвати Мсвати III.
Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.
"От себя лично и от имени народа Азербайджана поздравляю Вас и в Вашем лице весь Ваш народ с национальным праздником Королевства Эсвати - Днем независимости. B столь знаменательный день желаю Вам крепкого здоровья и счастья, а Вашему народу - мира и прогресса", - говорится в поздравлении главы государства.Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!