Парашютная подготовка азербайджанских военнослужащих - ФОТО
5 сентября 2018 19:35 258
Согласно плану подготовки на 2018 год, с подразделениями Военно-воздушных сил проводятся занятия по парашютной подготовке, говорится в среду в сообщении минобороны Азербайджана.
Об этом передает Day.Az со ссылкой на Trend.
В ходе тренировок личный состав выполняет различные задачи по прыжкам с парашютом.
Основной целью проведения занятий является совершенствование навыков личного состава по прыжкам с парашютом, а также повышение уровня их боевой и специальной подготовки.Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!