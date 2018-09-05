Парашютная подготовка азербайджанских военнослужащих - ФОТО

5 сентября 2018 19:35

Согласно плану подготовки на 2018 год, с подразделениями Военно-воздушных сил проводятся занятия по парашютной подготовке, говорится в среду в сообщении минобороны Азербайджана.

Об этом передает Day.Az со ссылкой на Trend.

В ходе тренировок личный состав выполняет различные задачи по прыжкам с парашютом.

Основной целью проведения занятий является совершенствование навыков личного состава по прыжкам с парашютом, а также повышение уровня их боевой и специальной подготовки.

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