Президент Ильхам Алиев утвердил новый закон "О Счетной палате"

Президент Азербайджана Ильхам Алиев в среду подписал указ о применении закона "О Счетной палате" от 29 июня 2018 года.

Об этом передает Day.Az со ссылкой на Trend.

Согласно указу, Кабинету министров поручено в течение трех месяцев подготовить предложения по приведению актов Президента Азербайджана в соответствие с законом "О Счетной палате" и представить главе государства; в течение трех месяцев привести нормативно-правовые акты Кабмина в соответствие с этим законом и проинформировать об этом Президента; проконтролировать приведение нормативно-правовых актов центральных органов исполнительной власти в соответствие с этим законом и в течение пяти месяцев проинформировать главу государства об исполнении; решить другие вопросы, вытекающие из этого закона.

Министерству юстиции поручено обеспечить приведение нормативно-правовых актов центральных органов исполнительной власти и актов нормативного характера в соответствие с законом и проинформировать Кабинет министров.