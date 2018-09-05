Шахин Мустафаев: Визит Президента Ильхама Алиева в Россию даст большой толчок для более полной реализации имеющегося потенциала - ИНТЕРВЬЮ

Первого сентября Президент Азербайджана Ильхам Алиев совершил официальный визит в Россию. В рамках визита состоялись встречи глав государств один на один и в расширенном составе, было подписано 17 документов между двумя странами в различных областях. Данный визит, представляющий чрезвычайное значение с точки зрения комплексного развития азербайджано-российских связей, также играет важную роль в расширении сотрудничества между нашими государствами в экономической сфере. В интервью АМИ Trend министр экономики Азербайджана, сопредседатель азербайджано-российской межправительственной комиссии по вопросам экономического сотрудничества Шахин Мустафаев рассказал о визите Президента Ильхама Алиева в Российскую Федерацию, а также об азербайджано-российских экономических отношениях, передает Day.Az.



- Как бы вы охарактеризовали визит Президента Азербайджана в Россию с точки зрения развития сотрудничества между нашими странами?



- В первую очередь, хотел бы отметить, что азербайджано-российские отношения основаны на принципах крепкой дружбы, добрососедства, надежного партнерства и взаимного уважения. Благодаря совместным усилиям и политической воле президентов Азербайджана и России отношения между нашими странами поднялись на уровень стратегического партнерства, и регулярные встречи глав государств придают высокий динамизм межгосударственным отношениям. За последние три месяца главы государств встретились три раза. Все это является показателем большой значимости, придаваемой главами государств расширению взаимного сотрудничества. Стратегический характер политических связей, дружественные взаимоотношения между президентами Азербайджана и России создают благоприятные условия для развития экономического сотрудничества.

С этой точки зрения совершенный первого сентября очередной официальный визит Президента Ильхама Алиева в Российскую Федерацию имеет особое значение.

Проведенные переговоры, подписанные документы в рамках визита создают прочную основу для дальнейшего развития азербайджано-российского экономического сотрудничества. Особо следует также отметить, что данный визит совпал с 10-летием с даты подписания в 2008 году Декларации о дружбе и стратегическом партнерстве между Азербайджаном и Россией. Одной из главных особенностей визита в Россию является его экономическая значимость. Так, во время визита, помимо различных направлений азербайджано-российского сотрудничества, состоялся широкий обмен мнениями по экономическим вопросам, подписаны важные документы, определяющие приоритетные направления дальнейшего развития отношений между нашими странами.

Среди этих документов особо следует подчеркнуть Совместное заявление о приоритетных направлениях экономического сотрудничества между Азербайджаном и Россией, подписанное Президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым и Президентом РФ Владимиром Путиным. В документе определены важные приоритеты, такие, как создание наиболее благоприятных условий в торговле для развития взаимовыгодного торгово-экономического и инвестиционного сотрудничества, наращивание транзитно-транспортного потенциала на российско-азербайджанских участках международных транспортных коридоров с использованием технологий интеллектуальных транспортных систем, создание совместных производств в отраслях и секторах, перспективных для диверсификации национальных экономик и экспорта, решения задач в области инновационного развития; развитие взаимодействия по внедрению инновационных подходов в области государственного управления, современных цифровых технологий в бюджетно-налоговой сфере, обмен опытом и сотрудничество по применению передового программного обеспечения для использования в государственном секторе, расширение сотрудничества в гуманитарной области, включая вопросы молодежной политики, образования, спорта и туризма. Направления развития, отраженные в Совместном заявлении, увеличат роль и значимость экономического сотрудничества в дальнейшем укреплении отношений стратегического партнерства между Азербайджаном и Россией, создадут почву для поднятия торгово-экономических отношений на новый уровень развития, отвечающий современным требованиям.

Помимо этого, подписанные в рамках этого визита "Программа сотрудничества между правительством Азербайджанской Республики и правительством Российской Федерации на период до 2024 года", "План действий по развитию ключевых направлений российско-азербайджанского сотрудничества на период до 2024 года", "Соглашение между министерством экономики Азербайджана и министерством промышленности и торговли России об укреплении сотрудничества в области промышленности", "Соглашение между министерством экономики Азербайджана и министерством экономического развития России о развитии экономического сотрудничества", а также документы в сферах туризма, таможни, спорта, цифрового транспорта, регистрации прав на имущество и кадастровой деятельности, расширения сотрудничества между соответствующими государственными компаниями России и SOCAR, оказания технического обслуживания гражданских вертолетов придадут дополнительный стимул в деле расширения азербайджано-российских экономических отношений.

Во время визита Президента Азербайджана в РФ была также подписана Дорожная карта по реализации мероприятий в рамках меморандума о взаимопонимании между акционерным обществом "Федеральная корпорация по развитию малого и среднего предпринимательства" и публичным юридическим лицом "Агентство развития малого и среднего бизнеса Азербайджана". В документе предусмотрены сотрудничество в области информационно-маркетинговой поддержки субъектам малого и среднего бизнеса, организация контактных бирж, финансово-страховая и маркетинговая поддержка, тренинговые программы, а также обмен информацией о мероприятиях по другим направлениям. Кроме того, согласно дорожной карте будет оказана поддержка проведению взаимных консультаций и установлению сотрудничества между производственными объединениями и ассоциациями, институтами развития, функционирующими в области малого и среднего бизнеса в России и Азербайджане.

- План действий по развитию ключевых направлений российско-азербайджанского сотрудничества на период до 2024 года, подписанный в рамках визита, охватывает пять дорожных карт. Расскажите, пожалуйста, об этих дорожных картах.

- Согласно упомянутому плану действий, эти дорожные карты предусматривают взаимодействие в областях торговли, транспорта, создание совместного производства на территории Азербайджана, цифровизацию бюджетно-налогового сектора и сотрудничество в гуманитарной сфере.

Согласно дорожной карте по торговле будут проводиться консультации относительно торгово-экономического сотрудничества, увеличены поставки сельскохозяйственных товаров, на взаимной основе проводиться торговые миссии, расширены закупки товаров промышленного назначения азербайджанского производства со стороны государственных компаний РФ, открываться торговые дома Азербайджана на территории Российской Федерации, поддерживаться бизнес-диалог между деловыми советами и другими предпринимательскими объединениями обеих стран, проводиться совместные межрегиональные форумы, заседания азербайджано-российской рабочей группы по сельскому хозяйству.

В дорожной карте по развитию сотрудничества в области транспорта предусмотрены взаимодействие по развитию международного транспортного коридора Север-Юг, создание логистических центров на территориях Азербайджана и России, проведение реконструкции с целью увеличения пропускной способности автомобильного пропускного пункта "Яраг-Казмаляр", выполнение Соглашения о строительстве автомобильного моста на реке Самур на территории пропускных пунктов "Яраг-Казмаляр" (Российская Федерация) - "Самур" (Азербайджанская Республика) на государственной границе.

В дорожной карте по созданию совместного производства (проектов) на территории Азербайджана нашли отражение вопросы рассмотрения возможностей организации совместного производства в области фармацевтики, сборки автомобилей, производства оборудования для нефтегазовой отрасли, создания совместного производства и предприятий сельскохозяйственной техники, а также совместного производства железнодорожных вагонов.

Дорожная карта по взаимодействию в области цифровизации бюджетно-налоговой сферы охватывает вопросы изучения опыта использования единого депозитного счета НДС и управления субсчетами, электронной государственной регистрации коммерческих юридических лиц, использования электронных фактур и накладных, а также проведение переговоров относительно меморандума о взаимопонимании по вопросам сотрудничества и взаимной помощи в сфере взыскания налоговых задолженностей.

Согласно дорожной карте по увеличению взаимных визитов и расширению гуманитарных связей будут предприниматься меры по сотрудничеству в области миграции, развиваться двустороннее сотрудничество в области пенсионного обеспечения, разрабатываться национальные маркетинговые стратегии по продвижению туристского продукта и обмен опытом в этой области, будет обеспечено взаимное участие в туристических выставках, семинарах и рекламно-информационных мероприятиях, проводимых на территориях Азербайджана и России, осуществляться обмен информацией о проектах в области туризма, будут обсуждаться возможности открытия в Азербайджане филиалов передовых высших учебных заведений России.

Таким образом, реализация Плана действий по развитию ключевых направлений азербайджано-российского сотрудничества на период до 2024 году внесет важный вклад в дальнейшее укрепление стратегического партнерства между странами.

- Вопрос расширения сотрудничества в энергетической сфере также был основной темой обсуждения на встречах, проведенных в России...

- Совершенно верно. Вопросу азербайджано-российского сотрудничества в энергетической сфере уделяется особое внимание. Как было отмечено, во время визита между публичным акционерным обществом "Роснефть" и SOCAR подписано "Соглашение о совместном изучении нефтяного и газового потенциала блока "Гошадаш" и северной части мелководья Абшеронского полуострова, расположенного в азербайджанском секторе Каспийского моря", между акционерным обществом "Газпромбанк", акционерным обществом "Российский экспортный центр" и Государственной нефтяной компанией Азербайджана подписано "Соглашение о стратегическом сотрудничестве в рамках совместной реализации проектов в сфере поддержки экспорта из Российской Федерации" и "Контракт между публичным акционерным обществом "НК "Роснефть" и Государственной нефтяной компанией Азербайджана". Эти документы предусматривают долгосрочное плодотворное сотрудничество SOCAR с нефтегазовыми компаниями России.

Наряду с этим, на встречах глав государств отмечено функционирование энергосистем двух стран в параллельном режиме. На встречах обсуждался вопрос строительства второй межгосударственной линии электропередачи "Яшма-Дербент" между энергосистемами Азербайджана и России мощностью 330 киловатт. Это позволит увеличить мощность существующей подачи электроэнергии до 600 мегаватт, внесет вклад в развитие энергетического коридора Россия-Азербайджан-Иран и будет служить энергетической безопасности Азербайджана и России.

- На встречах глав государств азербайджано-российское сотрудничество в транспортно-транзитной области отмечалось как одно из важных направлений...

- В ходе проведенных встреч глав государств Азербайджана и России была особо подчеркнута значимость международного транспортного коридора Север-Юг для региона и увеличения объемов транзита и грузоперевозок.

Так, с целью реализации потенциала в области транзитных перевозок Азербайджана, расположенного на пересечении транспортных коридоров Восток-Запад и Север-Юг и с этой точки зрения имеющего выгодное геостратегическое положение, осуществляется важная работа в направлении развития транспортных коридоров. Между Азербайджаном и Россией осуществляются пассажирские и грузовые перевозки автомобильным, железнодорожным и воздушным транспортом.

С точки зрения сотрудничества в транспортно-транзитной области международный транспортный коридор Север-Юг важен не только для Азербайджана, но и для России, а также и других стран. На встречах, проведенных в России было особо подчеркнуто осуществление всех инфраструктурных проектов Азербайджана в рамках международного транспортного коридора Север-Юг, 100-кратное по сравнению с предыдущим годом увеличение грузоперевозок по транспортному коридору. Было отмечено, что потенциал этого транспортного коридора гораздо больше. Этот коридор, охватывая все больше стран, может быть полезен в расширении торгово-экономических связей и росте транзитных возможностей. В настоящее время продолжаются работы на отдельных участках международного транспортного коридора Север-Юг. В 2019 году планируется завершение совместно осуществляемого строительства моста через пограничную реку Самур, являющегося частью этого транспортного коридора. Это существенно повлияет на развитие азербайджано-российских транспортных и торговых связей и рост грузоперевозок.

В ходе визита также были обсуждены вопросы осуществления Россией грузоперевозок по железной дороге Баку-Тбилиси-Карс и в целях увеличения торгового оборота между нашими странами создания специального таможенного поста на азербайджано-российской границе для экспорта подакцизных товаров азербайджанского производства. На встречах также было подчеркнуто, что в стране ведутся работы по усовершенствованию таможенной инфраструктуры.

- Традиционно, больше всего из Азербайджана в Россию экспортируется сельскохозяйственная продукция. Какие меры принимаются для увеличения объема экспорта?

- Отмечу, что расширение торговли сельскохозяйственной продукцией, увеличение продаж фруктов и овощей из Азербайджана в Россию - одна из основных задач, поставленных главами государств. В целях развития сотрудничества в этой области соответствующая рабочая группа функционирует в рамках межправкомиссии по экономическому сотрудничеству. В результате мер, принятых рабочей группой, более 20 азербайджанских предприятий включены в реестр Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору при министерстве сельского хозяйства Российской Федерации, и этим предприятиям разрешен беспрепятственный экспорт мясной и молочной продукции в Российскую Федерацию.

В свою очередь, во время регулярно проводимых видеоконференций российская сторона информируется о дополнительных возможностях, созданных для производителей и фермеров, для более удобного доступа на российский рынок и принимаются соответствующие меры для оперативного решения возникающих вопросов, применяются различные механизмы стимулирования для увеличения производства и экспорта этих продуктов.

Кроме этого, организованы экспортные миссии в Россию для увеличения экспорта и продвижения бренда "Made in Azerbaijan", участие азербайджанских компаний в "Worldfood", "Prodexpo" и других значимых выставках с единым стендом страны. Была продемонстрирована реклама азербайджанских фруктов и фруктовых соков на телеканале "Россия 24". К концу этого года будут организованы новые экспортные миссии в Россию, а продукция более 30 азербайджанских компаний будет представлена ​​на выставке "Worlfood Moscow" на едином стенде страны в сентябре. Следует отметить, как и в 2017 году, Азербайджан является эксклюзивным партнером выставки "Worlfood Moscow". В рамках этих мер заключены контракты об экспорте сельскохозяйственной и переработанной продукции в Россию, и в настоящее время экспорт по этим контрактам продолжается.

В результате проведенной работы экспорт фруктов в Россию в 2017 году увеличился на 20,9 процента, а овощей - на 58,4 процента. В этом году тенденция роста продолжается. Так, в первой половине 2018 года экспорт фруктов увеличился на 70,6 процента, овощей - на 10,3 процента.

- Как бы вы охарактеризовали нынешнее состояние азербайджано-российских отношений и значимость подписанных документов в будущем развитии сотрудничества?

- Прежде всего, я хотел бы отметить, что Азербайджан и Россия имеют многостороннее сотрудничество в сфере торговли, инвестиций, промышленности, энергетики, аграрного сектора, транспорта и транзита, здравоохранения, таможни, банковского дела, спорта, туризма и других сферах. Россия является одним из основных торговых партнеров Азербайджана, и товарооборот между нашими странами динамично растет. Россия является основным партнером для Азербайджана по импорту и занимает первое место по экспорту нашей ненефтяной продукции. Тем не менее, продолжаются систематические и последовательные меры по дальнейшему расширению торговых отношений.

Создание первого торгового представительства за рубежом в Российской Федерации является показателем важности развития экономических и торговых отношений. Азербайджанский бизнес-центр, открытый в Астрахани при поддержке Фонда Гейдара Алиева в мае этого года, является значимым механизмом расширения экономических связей. До конца 2018 года в бизнес-центре откроются винные и чайные дома. В этом году также планируется открыть торговый дом Азербайджана в Екатеринбурге, Азербайджанский винный дом в Москве и Санкт-Петербурге. Открытие представительства Российского экспортного центра в Баку, работы по созданию павильона Азербайджана во Всероссийском выставочном центре в Москве являются значительным вкладом в расширение торговых отношений.

Следует отметить также деятельность азербайджано-российского и российско-азербайджанского деловых советов в развитии экономических и торговых отношений двух стран.

Между нашими странами осуществляются взаимные инвестиции и совместные проекты. Азербайджан вложил более одного миллиарда долларов США в российскую экономику, а Россия инвестировала более четырех миллиардов долларов США в экономику Азербайджана. В Азербайджане насчитывается более 700 компаний с российским капиталом.

Одним из знаковых примеров нашего экономического сотрудничества является проект "SOCAR Polymer" и совместная Российско-азербайджанская фармацевтическая компания, созданная в промышленном парке Пираллахи. Полипропиленовая установка "SOCAR Polymer" уже работает, к концу этого года будет введена в эксплуатацию установка полиэтилена высокого давления. Ожидается, что упаковочная линия на фармацевтическом заводе будет введена в эксплуатацию в 2019 году.

Согласно договору, подписанному в 2015 году, в настоящее время на Гянджинском автомобильном заводе собираются грузовые автомобили марки "КАМАЗ". Как продолжение сотрудничества в этой области, в ходе официального визита Президента Азербайджана в Российскую Федерацию была достигнута договоренность о сборке малотоннажных автомобилей марки "ГАЗ" в Гаджигабульской промышленной зоне, а также с этой целью в промышленной зоне будет построен завод.

Азербайджан также тесно сотрудничает с субъектами Российской Федерации и является одним из основных инвесторов в Северокавказском регионе России. Строительство санаторно-туристического центра "Источник" в Ессентуки, завода по производству фруктово-овощных консервов и чая в Краснодаре, санаторно-гостиничного комплекса в Железноводске и Кисловодске и др. являются успешными проектами, реализованными азербайджанскими компаниями в России.

Между Азербайджаном и Россией традиционно организуются межрегиональные форумы, и такие мероприятия играют важную роль в развитии двустороннего сотрудничества. В конце сентября этого года в нашей стране планируется проведение очередного азербайджано-российского Межрегионального форума.

Что касается перспектив азербайджано-российского экономического сотрудничества, наша страна придает особое значение расширению отношений. В частности, широки возможности сотрудничества в сферах промышленности, нефтяного машиностроения, туризма, транзита, участия российских компаний в качестве инвесторов в созданных промышленных парках и агропарках Азербайджана, создания совместных предприятий, экспорта ненефтяной продукции в Россию, расширения межрегионального сотрудничества и т.д.

Наряду с экономической сферой, осуществляется успешное сотрудничество и в других направлениях. Большие заслуги имеет Фонд Гейдара Алиева и Азербайджанское Молодежное Объединение России (АМОР) в развитии связей между нашими странами в гуманитарной сфере.

Наши страны развивают связи и в области образования. С этой точки зрения, следует особо отметить деятельность филиалов в Азербайджане - Московского государственного университета имени М.Ломоносова и Первого Московского государственного медицинского университета имени И. Сеченова.

Отмечу, что более 11 тысяч азербайджанских студентов получают образование в России. В Азербайджане действуют более 340-а школ с обучением на русском языке, Бакинский Славянский университет, где преподается русский и другие славянские языки, функционирует русский сектор по различным специальностям в 14 высших учебных заведениях в подчинении министерства образования Азербайджана.

В заключение мне хотелось бы еще раз подчеркнуть, что визит Президента Азербайджана в Российскую Федерацию, документы, подписанные в рамках визита, придадут большой толчок дальнейшему развитию отношений между нашими странами, более полной реализации имеющегося потенциала, и успешное выполнение поставленных задач по приоритетам, определенным главами государств, внесет огромный вклад в развитие торгово-экономического сотрудничества.