Команду Пашиняна обвинили в мародерстве и рейдерстве

В последнее время разочарование итогами "псевдореволюции" в Армении продолжает расти по всем законам геометрической прогрессии. Пашинян, завладевший столь желанным для него креслом премьера, ограничился лишь громким популистскими лозунгами, не имеющими под собой никаких реальных оснований.

Итоги четырехмесячного правления Пашиняна более чем печальны - новая власть, по-видимому, не только не знает, но и не хочет интересоваться положением дел в стране. Передел имущества, затеянный новыми хозяевами жизни в Армении, привел к резкому упадку во всех отраслях народного хозяйства.

Как отмечают армянские СМИ, один из самых сильных ударов был нанесен по сельскому хозяйству Армении - традиционной отраслью, сильно зависящей от государственной поддержки. Эксперименты с экономией воды из озера Севан (историческое название - Гекча) привели к катастрофической гибели урожая, вследствие чего взлетели цены на фрукты и овощи. По некоторым данным, эти действия властей разорили более 100 тыс. частных хозяйств, - пишет, например, "Голос Армении".

Катастрофа надвигается на фоне истерической "борьбы с коррупцией", на самом деле представляющей собой передел имущества. Борьба с коррупцией за 4 месяца не принесла никаких результатов. "Нет ни одного случая разоблачения коррупции!", - заявил экс-премьер Грант Багратян. И действительно, все мероприятия против сторонников и ставленников свергнутого премьера Саргсяна выглядят простым сведением счетов Пашиняном с использованием своего нынешнего положения. По его словам, аресты Манвела Григоряна, Вачагана Казаряна и Генрика Абрамяна, а также проверки в супермаркетах Самвела Алексаняна никакого отношения к борьбе с коррупцией не имеют.

"В деле Манвела есть тушенка и незаконное хранение оружия. Дело тушенки не соответствует параметрам коррупции, а что касается Казаряна, то у человека нашли деньги, и суд еще должен доказать их незаконное происхождение", - заявил экс-премьер. Но ресурс, где было опубликовано интервью Гранта Багратяна, ничего не сообщает о нынешнем местонахождении изъятой продукции и ее дальнейшей судьбе. Можно не сомневаться, что она после перемаркировки спокойно осела на прилавках принадлежащих команде Пашиняна рынков и магазинов. А это уже, как счиают в экспертных кругах Армении, ничто иное, как бандитский рейдер, или же откровенное мародерство.

На сегодняшний день новые власти охотно делят между собой наследство ставленников Саргсяна. Ближайший друг Пашиняна Сасун Микаелян стал полновластным хозяином, настоящим феодалом Раздана. В городе резко возросла преступность, обнаглели представители сексуальных меньшинств, нападающие не только на граждан, но и стражей правопорядка.

Все чаще и чаще в Армении звучат голоса тех, кто требует вывода российских пограничников и военной базы из страны. Особо ратуют за это террористы из партии "Сасна Црер", виновной в нападении с применением оружия на полицейский участок и убийстве 3-х полицейских. Новые власти молчат, а террористы уже диктуют политикам свою волю.

В Армении полным ходом началась контрреволюция, причем с подачи тех, кто на словах был с народом и боролся за его благополучие. Тут на память приходят слова английского писателя Томаса Карлейля "Всякую революцию задумывают романтики, осуществляют фанатики, а пользуются ее плодами отпетые негодяи".

Заур Мехдиев