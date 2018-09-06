Георгий Ванян: В Азербайджане я был абсолютно свободен

Руководитель Кавказского центра миротворческих инициатив, правозащитник Георгий Ванян недавно побывал в Азербайджане и отчитался о своих впечатлениях на сайте southcaucasus.com.

Предлагаем нашим читателям фрагменты из статьи Ваняна "Армянин в Азербайджане: о стенах, которых нет".

"Моя поездка не была публичной, и, наверно, именно о такой мечтают молодые люди, которым интересно побывать в гостях у друзей, азербайджанцев. Об этом мечтают также армяне, покинувшие родные места: чтобы было можно без предусловий, без СМИ, без последствий, только для себя поехать в соседнюю, а не "вражескую" страну.

Я поехал, чтобы показать, не обязательно быть политически преследуемым в Армении, чтобы иметь возможность попасть в Азербайджан. Для этого достаточно приглашение друга, и чтобы там был друг, не нужно особых заслуг, достаточно просто НЕ быть солдатом информационной войны.

Я был там свободен, абсолютно свободен, как и везде - в Армении, Грузии, Германии, Турции, России. Доверие между двумя людьми, человеком, который приглашает, и человеком, который едет, ломает все стены. Моя поездка состоялась не в обход существующих проблем, это был прямой путь. И такая возможность есть у каждого гражданина Армении. Я знал всегда и убедился теперь на опыте, что закрытость и опасность Азербайджана для армян есть только в зоне информационной войны.

Эта поездка была важна для меня лично, она помогла мне, надеюсь, в ближайшее время поможет и другим. Меня три года назад депортировали из общественного сектора. Сегодня не состою ни в одной партии или организации и тем самым не подотчетен обществу. Поэтому позволил себе не созывать пресс-конференцию, а просто рассказать о поездке.

Многих интересует легальная процедура въезда и выезда граждан Армении в Азербайджан, а также последствия этой процедуры по возращении на родину. Я поехал через Красный мост, на безвизовых основаниях, но при наличии полученного заранее разрешения. На грузинской стороне спросили: Действительно ли Вы хотите перейти границу? Не считаете ли это опасным для себя? Это стандартные вопросы, которые задаются также и в Садахло, когда граждане Азербайджана переходят в Армению. На азербайджанской стороне уже ждали сотрудники специальной службы, которые должны были сопровождать меня в дороге.

Воспользуюсь возможностью сравнить две аналогичные процедуры. Мне поставили печати азербайджанского погранпункта на входе и выходе. Когда из Азербайджана приезжают в Армению, печати не ставятся. Могу предположить, что есть неформальная договоренность с грузинскими пограничниками: они ставят печать выхода, выпуская человека в некую пустоту, потом ставится грузинская печать отмечает дату возвращения из этой пустоты. Азербайджанский вариант лишен таких абсурдных нюансов, и свидетельство тому - печати в моем паспорте, подтверждающие обыкновенную и легитимную процедуру, которая показывает, что Азербайджан открыт для граждан Армении", - пишет Ванян.

Затронув тему безопасности для армян в Азербайджане и сопровождения, автор статьи отмечает: "Сопровождение было только по дороге, из пункта в пункт. Мое общение с людьми не происходило под надзором, я гулял, ходил в гости, обедал в ресторане, ездил на дачу. Свободно, без сопровождения... Да, выходя на улицу в Баку, я не ходил со специальной табличкой "Армянин". Но в селе Карачинар знали, что я армянин и это была общественная встреча. Я поехал к незнакомым людям, и поехал как армянин, незнакомый им человек. Это трудно назвать личной встречей. При этом мы общались свободно, никто со стороны не присутствовал, не торопил и не встревал в разговор.

Это очень важное проявление культуры народа и культуры госструктур, одни принимают в свой дом гостя, другие, если разрешили человеку въехать в страну, не унижают его демонстративным контролем. В Армении такой культуры, на уровне телохранителей, а значит и их начальства, не было и нет оснований предполагать, что она вдруг появилась", - отмечает Георгий Ванян.

С большой болью за людей, судьбы которых поломала война, автор статьи пишет о своем посещении села Карачинар.

"Население Карачинара - 80% вынужденные переселенцы из Кельбаджара и 20% беженцев из Армении. Как только вышел навстречу первый сельчанин, до меня дошло - это не праздник. Я здоровался с людьми, знакомился. Мы говорили о чем-то. Ничего не значащие слова произносились, чтобы сдержать слезы. Я и они, стоим вот так разговариваем, и как будто прямо сейчас идет война, и мы, как будто это происходит сейчас, узнаем, что наши дома, наши села разорены. Ничего уже нельзя сделать. Обоюдное переживание потери. Как будто спустя годы после смерти близкого человека, накатывает чувство, что это случилось сегодня, только что...

Я был в Кельбаджаре 12 лет назад. Там живут армяне из Шаумяновского района, в том числе из Карачинара. Было впечатление, что люди здесь не живут, а ждут чего-то. Вещи расставлены по домам, одежда в шкафах, но настроение - как на вокзале, где приходится ночевать из-за опоздавшего поезда. Я - правозащитник, миротворец, гуманист почему-то думал, что в Карачинаре будет не так, как в Кельбаджаре. Я воображал себе, что потерявшие свой дом, свою родину азербайджанцы должны были почему-то лучше адаптироваться на новом месте. Я не был удивлен гнетущим впечатлением в Кельбаджаре. Мне не надо было ехать туда, чтобы понять, что они чувствуют, я знаю их умом и сердцем. Но мне не хватило ума и сердца, чтобы не воображать, будто мой приезд в Карачинар может стать праздником. Глаза мужчин, наполненные слезами, разрушили стену, которая пряталась внутри меня...

Хозяин дома, где раньше жил мой дядя, попросил меня поехать в одно из сел Вардениса, и найти там яблоню, она особенная. Он знает, и я знаю, что от этого не изменится ничего. Но так продолжится наше с ним общение. Культура мира.

Я был и в соседнем селе - Зейва. Встретился там с друзьями деда и праздник наступил, настоящий, не воображаемый. Часами говорили о моем любимом человеке, вспоминали и рассказывали, перебивая друг друга разные истории. Оттуда поехал в Баку, к своим друзьям. И сейчас написал обо всем, чтобы объяснить: пора мириться по-серьезному", - написал Георгий Ванян.