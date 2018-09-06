Найден новый компромат против генерала Манвела

Государственная контрольная служба выявила новые преступные факты в деятельности членов семьи арестованного генерала Манвела Григоряна.

Как передает Day.az со ссылкой на verelq.am, об этом сообщил сегодня на пресс-конференции глава Службы Давид Санасарян. По его словам, члены семьи бывшего мэра Эчмиадзина Карена Григоряна - сына Манвела Григоряна получали медицинскую страховку за счет мэрии города. Он также отметил, что многочисленные тендеры в Эчмиадзине выигрывали организации, которые так или иначе были связаны с этой семьей.

Были зафиксированы случаи, когда отсутствовало тарифное предложение при заключении контракта с участником тендера. Cанасарян отметил, что сейчас подводятся итоги проверок в Эчмиадзине.