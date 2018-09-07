Встреча Пашиняна с Путиным все больше нервирует Ереван

На 8 сентября запланирована встреча президента России Владимира Путина и премьер-министра Армении Никола Пашиняна. На этой встрече будет поднят ряд вопросов, от решения которой зависит будущее самой Армении.

Последние события в Ереване вызвали сильную негативную реакцию в Москве, пока ограничившуюся резкими высказываниями и туманными определениями насчет внутренних дел и необходимости соблюдения законности.

Но в преддверии встречи между Пашиняном и Путиным произошла встреча между Президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым и главой российского государства. По итогам этой встречи были подписаны 16 новых контрактов, обсуждены вопросы военно-технического сотрудничества, что вызвало в Ереване состояние, близкое к панике.

Как полагают армянские аналитики, нет сомнений, что на встрече Путин-Пашинян будет поднят и карабахский вопрос. В свете недавних событий в Армении, затронувших российские интересы, не должно ожидать какой-то мягкой позиции Кремля. Скорее наоборот, он четко даст понять Еревану, что за любые грехи придется отвечать, в том числе, и возвращением Азербайджану части оккупированных территорий.

Предполагается, что одним из основных вопросов встречи Путин-Пашинян станут внутриполитическое развитие в Армении, в частности, уголовное дело "1 марта" и в рамках этого дела - предъявление обвинений ряду бывших высокопоставленных чиновников, в том числе второму президенту Армении Роберту Кочаряну, а также разгром антироссийской группировки. Если Пашинян не захочет терять завоеванное кресло премьера, то ему придется резко надавить на своих вчерашних союзников - террористов "Сасна Црер", чтобы сохранить свое влияние в политическом раскладе в регионе.

Одним словом, Пашиняну предстоит встретиться с политиком иной весовой категории. И надеяться, что Армении удастся добиться прощения за прошлые грехи и продолжать быть слугой двух господ, абсолютно бесперспективно. Понимая это, армянские СМИ и сами признают, что встреча обещает быть не из легких.

Заур Мехдиев