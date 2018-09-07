Новые власти Армении становятся все более уязвимыми

Происходящие в Армении события, связанные с арестом бывшего главы государства Кочаряна и ряды высокопоставленных лиц бывшей администрации полностью опровергают обещания Никола Пашиняна не объявлять вендетту.

Как пишет "Аравот", племянница Кочаряна утверждает, что сегодня в Армении царит атмосфера страха. Вполне возможно, что пока новая власть не чувствует себя устойчиво, такая обстановка будет сохраняться, что играет на руку сторонникам Саргсяна и Кочаряна. К тому же, резкая реакция Москвы на арест Кочаряна явно говорит о том, что новое правительство задело интересы Кремля, и прощать этого он им не намерен.

Сбор подписей, организованный адвокатом экс-президента и Виктором Согомоняном, скорее свидетельствуют не об укреплении и расцвете демократических институтов, а о том, что в игру вступили новые, пока еще четко не обозначившие себя силы, враждебные Пашиняну и его команде. Сможет ли спустить на тормозах организованную им же политическую кампанию Пашинян - именно от этого зависит, какой будет обстановка в Армении в ближайшее время. Но учитывая, что и отступать Пашияну некуда, в случае сдачи позиций он сразу же станет ответственным за все проступки своей команды.

Стоит Пашиняну проявить малейшие признаки слабости - будь то во внутренней или во внешней политике, созданная им парламентская фракция сразу же распадается. Вчерашние соратники с легкостью обвинят его во всем том, в чем так активно обвиняют сегодня противников Пашиняна. На поддержку простого обыватели приходится мало рассчитывать - он с удовольствием пойдет за тем, кто предложит ему скромный постоянный заработок и улучшение общей остановки в стране, и немедленно даст хоть одно из обещанного.

Заур Мехдиев