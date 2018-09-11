В попытке сохранить власть Пашинян перешел все границы

Армению ждет правовой апокалипсис. А если точнее - он уже начался.

На прошлой неделе парламент страны обсудил и принял изменения в Уголовный кодекс. Согласно проекту, в стране вводится уголовная ответственность за избирательные взятки.

Самым возмутительным моментом в этих обсуждениях был тот факт, что под статью попадает не только тот, кто дал взятку, но и тот, кто взял. Более того, на три года, согласно тем же изменениям, отправляется в тюрьму гражданин, пообещавший (пусть и бесплатно) свой голос тому или иному кандидату.

Последний, вопиющий по незаконности пункт проекта с самого начала вызвал возмущение, однако профильная комиссия, чтобы не срывать заседания парламента, одобрила его и передала на обсуждение с условием, что правительство внесет в него коррективы. Но никто корректив вносить не стал, и в случае утверждения проект станет мощным репрессивным механизмом против электората не симпатизирующих властям политических сил.

До такого не додумался режим карабахских полевых командиров, но "демократу" Пашиняну такое безобразие почему-то не кажется переходящим все границы.

Как заявил в парламенте депутат от фракции "Блок Царукян" Геворк Петросян, за обещание проголосовать за того или другого кандидата нельзя человека сажать в тюрьму на три года.

Депутат подчеркнул, что это крайне тревожно, особенно в связи с предлагаемым положением в поправках о том, что люди могут быть заключены в тюрьму на срок до трех лет без осознания того, что они попадают под влияние кого-либо.

"Взять и посадить человека в тюрьму на целых три года только за то, что он пообещал проголосовать за кого-то, противоречит даже принципам правоведения. Уголовное право не предполагает наказание людей за их мысли и намерения", - заявил Петросян.

С правовой точки зрения данный законопроект несет в себе серьезные угрозы, считает в свою очередь бывший генеральный прокурор, депутат от Республиканской партии Армении, глава постоянной парламентской Комиссии по государственно-правовым вопросам и правам человека Геворк Костанян.

Отметим, что законопроект принимался в авральном порядке в связи с предстоящими выборами в Совет старейшин Еревана. Никол Пашинян рассчитывает протащить в мэры столицы своего ставленника, актера-комика Айка Марутяна. Этот любимец публики оказался даже не комиком, а настоящим клоуном, совершенно непригодным для осуществления какой-то политической миссии. Серьезное недовольство среди общественности вызвало его недавнее заявление относительно разделения общества на "черных" и "белых" по принципу "кто не с нами, тот против нас".

"Сегодня ситуация в Армении очень ясна: есть белые силы, и есть черные силы, все. Я хочу официально заявить, хотя вы знаете, но я должен сказать - да, мы белые силы, а все те, кто не хочет, чтобы мы имели успех, могу сказать, что они черные силы", - заявил Марутян, заставив граждан еще больше усомниться в адекватности команды премьер-министра.

Эти слова так не понравились общественности, что комику вряд ли стоит ожидать на выборах особой поддержки. Но что теперь ждет тех, кто не захочет после всего этого голосовать за "белых", поставит на "черных" и не будет этого скрывать?

Ясное дело - три года тюрьмы.

Зульфугар Ибрагимов