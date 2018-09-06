Президент Турции посетит Азербайджан

В середине сентября ожидается визит президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана в Азербайджан. Об этом сообщают в четверг турецкие СМИ, передает Day.Az со ссылкой на Trend.

В сообщении отмечается, что в рамках однодневного визита Эрдогана, запланированного на 15 сентября этого года, будут обсуждаться перспективы развития двусторонних отношений, а также региональные вопросы.

За последний год политические и экономические отношения Азербайджана и Турции вышли на новый уровень. Анкара поддерживает Азербайджан во всех международных организациях в вопросе урегулирования нагорно-карабахского конфликта - самой болезненной нашей проблемы. Эту позицию президент Реджеп Тайип Эрдоган в очередной раз подтвердил в ходе последнего Cаммита Совета сотрудничества тюркоязычных государств, состоявшегося третьего сентября в Кыргызстане. Он также заявил, что Турция, как и ранее, будет поддерживать Азербайджан во всех сферах.

Президент Турции также сказал, что все тюркоязычные государства должны содействовать решению конфликтов и установлению стабильности в мире.

Сегодня Азербайджан и Турция имеют прочный двусторонний формат сотрудничества, но также у двух стран имеется опыт работы в многостороннем формате.

Турция участвует в большинстве крупномасштабных проектов, осуществляемых Азербайджаном в регионе. Среди них можно назвать проекты трубопроводов Баку-Тбилиси-Джейхан, Баку-Тбилиси-Эрзурум. Турция и Азербайджан продемонстрировали свое лидерство при подписании в 2012 году в Стамбуле соглашения по проекту Трансанатолийского газопровода (TANAP), являющегося одной из важных составляющих проекта "Южный газовый коридор", который позволит поставлять азербайджанский газ на мировой рынок. Летом первый коммерческий газ с азербайджанского месторождения "Шах Дениз" уже пошел по первому сегменту "Южного газового коридора" - с расширенного для "Шах Дениз-2" Сангачальского терминала по расширенному Южнокавказскому газопроводу. Следующим этапом стал ввод в эксплуатацию газопровода TANAP, по которому газ попадает на территорию Турции и в дальнейшем в Европу.

Другим масштабным проектом века является железная дорога Баку-Тбилиси-Карс, которая обеспечит более активное экономическое и торговое сотрудничество между Анкарой и Баку с привлечением большого потока товаров из стран Центральной Азии в Европу. С запуском железной дороги в ноябре 2017 года время на перевозку грузов сократилось почти вдвое - на 12-15 дней. Как известно, на данном этапе крупнейший грузооборот осуществляется между Европой и Китаем. До введения в эксплуатацию железной дороги Баку-Тбилиси-Карс, процесс осуществлялся посредством морских путей, и в среднем на это требовалось 25-30 дней.

Кроме того, в прошлом году Турция освободила поставки 42 наименований продукции из НАР от таможенных пошлин, а также подписала с Азербайджаном меморандум о преференциальной торговле, которое предусматривает введение нулевой таможенной ставки на импортно-экспортные операции.

По данным Государственного таможенного комитета Азербайджана, товарооборот с Турцией в 2017 году составил 2,64 миллиарда долларов, из которых на экспорт в эту страну пришлось 1,37 миллиарда долларов. Товарооборот между двумя странами в 2017 году вырос на 14,8 процента. В январе-июле 2018 года азербайджано-турецкий торговый оборот составил 1,74 миллиарда долларов (рост за год на 19,6 процента).

Другие интересные новости читайте на странице Day.Az в Facebook