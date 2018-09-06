Президент Ильхам Алиев: Хорватия и Азербайджан, в прямом смысле этого слова, являются стратегическими партнерами
6 сентября 2018 17:19 827
Хорватия и Азербайджан, в прямом смысле этого слова, являются стратегическими партнерами.
Об этом сказал Президент Азербайджана Ильхам Алиев, выступая в четверг совместно с Президентом Хорватии Колиндой Грабор-Китарович с заявлениями для печати, передает Day.Az со ссылкой на Trend.
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