Президент Ильхам Алиев: Работа по новому соглашению между ЕС и Азербайджаном продвигается хорошо
6 сентября 2018 17:47 220
Работа по новому соглашению между Европейским союзом и Азербайджаном продвигается хорошо.
Об этом, в частности, сказал Президент Азербайджана Ильхам Алиев, выступая в четверг совместно с Президентом Хорватии Колиндой Грабор-Китарович с заявлениями для печати, передает Day.Az со ссылкой на Trend.
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