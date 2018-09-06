Почему Армения боится субстантивных переговоров по нагорно-карабахскому конфликту?

Азербайджан добился серьезного продвижения в вопросе повестки переговорного процесса по урегулированию нагорно-карабахского конфликта.

Об этом в интервью армянскому изданию Tert.am сказал посол президента Армении по особым поручениям в 1992-1995 годы Давид Шахназарян, передает Day.Az со ссылкой на Trend.

Посол отметил, что действующее в Армении правительство, после прихода к власти, начало проводить политику "тайм-аута" в переговорном процессе, что заключалось в максимальной отсрочке встреч и переговоров в формате сопредседателей Минской группы ОБСЕ.

"Но, похоже, что не удалось: состоялся визит сопредседателей в Армению, и затем встреча министров иностранных дел в Брюсселе. Если обратить внимание на заявление сопредседателей после брюссельской встречи, то можно увидеть, что там нашла место формулировка "субстантивные переговоры", которая длительное время была требованием Азербайджана, и о которой официальный Баку неоднократно заявлял. И, да, в этом смысле за это время Азербайджан в вопросе повестки переговорного процесса по карабахскому урегулированию - а это самый важный пункт - добился серьезного достижения. Это, по сути, означает основные, содержательные переговоры сугубо вокруг урегулирования, что для Баку означает сугубо возвращение территорий", - добавил Шахназарян.

Далее посол отметил, что во многих смыслах ситуация крайне тревожная, также учитывая, что Азербайджан проводит очень активную внешнюю политику, диверсифицирует свою военно-политическую и дипломатическую сферу и недавно расширил пространство своего сотрудничества с Россией.

Напомним, что в июне этого года сопредседатели Минской группы ОБСЕ распространили заявление по итогам встречи между главами МИД Азербайджана и Армении в Брюсселе.

В заявлении отмечалось, что "министры обменялись мнениями по ситуации на местах и обсудили следующие шаги и параметры для продолжения участия в субстантивных переговорах".

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