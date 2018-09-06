В ходе совместных летно-тактических учений «Сокол ТурАз - 2018» проводятся полеты для изучения местности

Согласно годовому плану военного сотрудничества между Азербайджаном и Турцией, в городе Конья продолжаются совместные летно-тактические учения "Сокол ТурАз - 2018", говорится в четверг в сообщении минобороны Азербайджана. Об этом передает Day.Az со ссылкой на Trend.

Пилоты, участвующие в учениях, совершили полеты для изучения местности.

Перед полетами пилотам была представлена различная информация о правилах проведения учений, погодных условиях и других технических вопросах.