Президент Ильхам Алиев поздравил главу Бразилии

6 сентября 2018 20:03

Президент Азербайджана Ильхам Алиев поздравил Президента Бразилии Мишела Темера. Об этом передает Day.Az со ссылкой на Trend.

"От себя лично и от имени народа Азербайджана сердечно поздравляю Вас и Ваш народ с национальным праздником Федеративной Республики Бразилия - Днем независимости. Верю, что отношения между Азербайджаном и Бразилией и впредь будут развиваться и расширяться на основе дружбы и сотрудничества в соответствии с интересами наших народов. B этот знаменательный день желаю Вам крепкого здоровья, успехов в делах, а дружественному народу Бразилии - постоянного спокойствия и благополучия", - говорится в поздравлении главы государства.

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