От имени Президента Хорватии был дан официальный прием в честь Президента Ильхама Алиева - ФОТО
6 сентября 2018 22:29 129
6 сентября от имени Президента Республики Хорватия госпожи Колинды Грабар-Китарович был дан официальный прием в честь Президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева, передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.
X X X
6 сентября завершился официальный визит Президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева в Республику Хорватия.Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!