От имени Президента Хорватии был дан официальный прием в честь Президента Ильхама Алиева - ФОТО

6 сентября 2018 22:29

6 сентября от имени Президента Республики Хорватия госпожи Колинды Грабар-Китарович был дан официальный прием в честь Президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева, передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.

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6 сентября завершился официальный визит Президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева в Республику Хорватия.

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