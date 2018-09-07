Владимир Путин посетит Азербайджан

Президент России Владимир Путин планирует в сентябре и октябре нынешнего года посетить Азербайджан, Таджикистан и Узбекистан. Об этом "Известиям" сообщил помощник главы государства по международным делам Юрий Ушаков.

"В конце сентября президент РФ Владимир Путин совершит визит в Азербайджан. Кроме того, 27-28 сентября глава государства примет участие во встрече лидеров стран СНГ в столице Таджикистана Душанбе. На октябрь запланирован визит Владимира Путина в Узбекистан",- сказал Юрий Ушаков.

Кроме того, по его словам, до конца года Россия примет трехсторонний саммит с участием президентов РФ, Азербайджана и Ирана.

"Наша очередь проводить встречу. Обсудим с коллегами, когда им удобно",- пояснил "Известиям" Юрий Ушаков.

Напомним, что впервые встреча глав РФ, Азербайджана и Ирана состоялась в 2016 году. Позднее саммиты проходили в Баку и Тегеране. Президент Азербайджана Ильхам Алиев трижды встречался с Владимиром Путиным в 2018 году и в ходе последних переговоров первого сентября в Сочи были подписаны 17 документов в различных областях.

Как прокомментировал на днях Trend министр экономики Азербайджана, сопредседатель азербайджано-российской межправительственной комиссии по вопросам экономического сотрудничества Шахин Мустафаев, совершенный первого сентября очередной официальный визит Президента Ильхама Алиева в Российскую Федерацию имеет особое значение.

"Проведенные переговоры, подписанные документы в рамках визита создают прочную основу для дальнейшего развития азербайджано-российского экономического сотрудничества. Особо следует также отметить, что данный визит совпал с 10-летием с даты подписания в 2008 году Декларации о дружбе и стратегическом партнерстве между Азербайджаном и Россией. Одной из главных особенностей визита в Россию является его экономическая значимость. Так, во время визита, помимо различных направлений азербайджано-российского сотрудничества, состоялся широкий обмен мнениями по экономическим вопросам, подписаны важные документы, определяющие приоритетные направления дальнейшего развития отношений между нашими странами", - сказал министр.

Что касается перспектив азербайджано-российского экономического сотрудничества, по словам Шахина Мустафаева, Азербайджан придает особое значение расширению отношений. В частности, широки возможности сотрудничества в сферах промышленности, нефтяного машиностроения, туризма, транзита, участия российских компаний в качестве инвесторов в созданных промышленных парках и агропарках Азербайджана, создания совместных предприятий, экспорта ненефтяной продукции в Россию, расширения межрегионального сотрудничества и т.д. Азербайджан до сегодняшнего дня вложил более одного миллиарда долларов США в российскую экономику, а Россия инвестировала более четырех миллиардов долларов США в экономику Азербайджана. В Азербайджане насчитывается более 700 компаний с российским капиталом.

Одним из знаковых примеров экономического сотрудничества двух стран является проект "SOCAR Polymer" и совместная Российско-азербайджанская фармацевтическая компания, созданная в промышленном парке Пираллахи. Полипропиленовая установка "SOCAR Polymer" уже работает, к концу этого года будет введена в эксплуатацию установка полиэтилена высокого давления. Ожидается, что упаковочная линия на фармацевтическом заводе будет введена в эксплуатацию в 2019 году.

Согласно договору, подписанному в 2015 году, в настоящее время на Гянджинском автомобильном заводе собираются грузовые автомобили марки "КАМАЗ". Как продолжение сотрудничества в этой области, в ходе официального визита Президента Азербайджана в Российскую Федерацию была достигнута договоренность о сборке малотоннажных автомобилей марки "ГАЗ" в Гаджигабульской промышленной зоне.

Азербайджан также тесно сотрудничает с субъектами Российской Федерации и является одним из основных инвесторов в Северокавказском регионе России. Строительство санаторно-туристического центра "Источник" в Ессентуки, завода по производству фруктово-овощных консервов и чая в Краснодаре, санаторно-гостиничного комплекса в Железноводске и Кисловодске и др. являются успешными проектами, реализованными азербайджанскими компаниями в России, отметил министр.

Между Азербайджаном и Россией традиционно организуются межрегиональные форумы, и такие мероприятия играют важную роль в развитии двустороннего сотрудничества. В конце сентября этого года в Азербайджане планируется проведение очередного азербайджано-российского Межрегионального форума.