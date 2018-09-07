В Ереване митингуют офицеры

В четверг у здания правительства РА собрались демобилизованные офицеры, требующие встречи с премьер-министром Николом Пашиняном. По словам одного из участников акции, все они являются военными пенсионерами, передает Day.Az со ссылкой на armradio.am.

"Мы хотим обсудить с премьером, как и где мы будем жить дальше. У нас у всех проблемы с жильем", - сказал он.

Другой из офицеров отметил, что они представляли проблему властям, но всегда получали один и тот же ответ - денег в бюджете нет.

На минувшей неделе участники акции встречались с заместителем министра обороны, но в оборонном ведомстве, по их словам, предложили предоставить им соответствующую территорию.

"Предложение неприемлемо для нас, не уточняется даже, где участки будут выделены. По имеющимся у нас сведениям, премьер-министр в курсе нашей проблемы и готов провести с нами встречу. Мы рассчитывали, что кто-нибудь из правительства к нам сегодня выйдет, но, как видите, пока никого нет", - отметили офицеры.