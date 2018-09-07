Новая волна антироссийской истерии в Армении

Перед премьер-министром Армении Николом Пашиняном в результате проводимой им кадровой политики встала серьезная проблема. Как пишут армянские СМИ со ссылкой на данные источников из правительства, ряд ключевых чиновников по-прежнему остаются неприемлемыми для стратегического партнера Армении - России. Так, например, газета "Жоховурд" пишет, что речь идет о секретаре Совета безопасности Армении Армене Григоряне и начальнике Службы государственного контроля республики Давиде Санасаряне. Российская сторона, якобы, открытым текстом дала понять, что присутствие таких лиц во властной элите Армении нежелательно для нее, и что это не исходит из интересов двух государств, поскольку по многим вопросам они не доверяют конкретным людям.

Кстати, армянская пресса уже писала о том, что российская сторона не доверяет Армену Григоряну многие документы военно-политического характера, боясь того, что они могут оказаться в руках американцев. Подобная проблема существует и по части Давида Санасаряна. Одним словом, Армения получает мощные сигналы от Москвы, которые они должны принять в качестве предупреждения.

И, позабыв все на свете, СМИ страны, благополучие которой зависть всецело от могущественного соседа завопили: с какой,мол, стати мы должны позволять иностранному государству вмешиваться в наши дела? Мы же не диктуем России, кого ему назначать на тот или иной высокий пост.

Еще бы Армения диктовала России условия. Как говорится шизофренический спазм в действии.



"Многие армянские бизнесмены, проживающие в России, без предупреждения заморозили реализацию обещанных программ, в том числе и культурных", - пишет газета "Иравунк".

А по данным, приведенным газетой "168 жам", еще один высокопоставленный чиновник, представляющий Армению в международных организациях, может познать прелесть арестантской камеры или, как минимум, статуса "невыездного". Речь идет об экс-премьере, председателе Коллегии Евразийской экономической комиссии Тигране Саркисяне. И в его случае в Армении видят "руку" Москвы.

В то же время в Армении с ревностью и завистью наблюдают за все более укреплящимися связями между Москвой и Баку.

"Азербайджан договорился о закупке российского оружия на 5 миллиардов, в азербайджанском городке Гаджигабуле будут собирать автомобили ГАЗ, поговаривают о скоростной железной дороге Баку - Минводы (в то время, как транспортное развитие Армении остается в состоянии застоя - вопросы альтернативы Верхнему Ларсу, а также железной дороги Иран-Армения повисли в воздухе). Складывается впечатление, что Москве хочется плюнуть на Армению и начать дружить с Азербайджаном", - пишет армянское издание armenianreport.



Но как бы то не было, а азербайджанской стороне нет дела, какие политические силы находятся у власти в Армении. Это внутреннее дело соседней страны и личное дело самого армянского народа, кого выбирать в правители. И революционные перипетии занимают нас только с точки зрения возможного конструктивизма новых властей в подходе к вопросу урегулирования карабахского конфликта. Режим Саргсяна только усугубил проблему, чем вогнал свою страну в глубокий кризис. Сделает ли выводы из этих его ошибок нынешняя власть - покажет время. Пока что никаких признаков такого развития нет. Тем не менее, Азербайджан готов сотрудничать с любыми здравомыслящими силами в Армении. Но при этом позиция Баку остается неизменной: оккупационные армянские силы должны быть выведены с азербайджанских территорий.

Это в интересах в том числе и армянского народа. Для которого никакая власть не станет выходом из кризиса без разрешения территориального конфликта с соседями.

Сабухи Иманов