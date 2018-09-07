Новые назначения в Исполнительной власти Баку

7 сентября 2018 13:12

В Исполнительной власти города Баку приступили к кадровым преобразованиям. 

Как сообщает Day.Az со ссылкой на Report, на должность заведующего отделом по работе с документами и обращениями граждан ИВ Баку назначен Аяз Имамалиев. 

До этого он занимал должность заведующего отделом по работе с документами и обращениями граждан в Сабаильской ИВ. Как сообщили Report в столичной ИВ, кадровые преобразования продолжатся. 

Отметим, что распоряжением президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева от 16 июля 2018 года Эльдар Азизов назначен на должность заместителя главы ИВ Баку. На данный момент Э.Азизов исполняет обязанности главы  Исполнительной власти города.

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