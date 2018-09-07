Россия отказалась выдать Армении генерала - очередная оплеуха Пашиняну

Беспомощность, с которой новые власти Армении пытаются решать проблемы страны, лучше всего проявляет себя на политическом поле, где развернулась кампания по "отстрелу бывших". Нездоровая увлеченность премьера Никола Пашиняна именно делом 1 марта при наличии у Армении сотен других, более серьезных проблем, как полагают некоторые, вызвана не жаждой справедливости, а жаждой мести. Мести за то, что в 2008 году оппозиции, включая его, не удалось прийти к власти.

В руки "революции" уже попали экс-президент Роберт Кочарян, генсек ОДКБ Юрий Хачатуров, несколько генералов и бывших чиновников, а также большое количество "планктона", который должен послужить гарниром к крупным фигурам. Но собранная коллекция кажется неполной без проживающего в Москве экс-министра обороны Микаела Арутюняна. Он был объявлен в розыск, и в Армении с нетерпением ждали его передачи Москвой в знак "дружбы". Но...

Объявленный в межгосударственный розыск СНГ экс-министр обороны Армении генерал-лейтенант Микаел Арутюнян снят с розыска на территории РФ, сообщил "Интерфаксу" информированный источник. "После изучения материалов в отношении Арутюняна, обвиняемого по делу о событиях 1 марта 2008 года в Ереване, принято решение об отмене его розыска на территории РФ", - сказал собеседник агентства.

Таким образом, пояснил он, в России опальному генералу ничего не грозит. Но, как отметил источник, в случае появления Арутюняна в странах СНГ, он может быть арестован и выдан в Армению.

Источник уточнил также, что запрос об аресте и выдаче экс-министра обороны поступил в Москву некоторое время назад не от Генпрокуратуры Армении, а по линии межгосударственного розыска. В поступившем ордере на арест указан даже домашний адрес обвиняемого в российской столице.

Ранее другой источник "Интерфакса" сообщил, что в экстрадиции Арутюняна будет отказано, поскольку с 2002 года он имеет российский паспорт.

Арутюнян обвиняется в нарушении Конституции и попытке "свержения конституционного строя" во время разгона массовых демонстраций в марте 2008 года, когда сторонники экс-президента Левона Тер-Петросяна протестовали против итогов президентских выборов, на которых победил Саргсян. Акции протеста вылились 1-2 марта в беспорядки и столкновения митингующих с силами правопорядка, в результате которых погибли десять человек, около двухсот получили ранения, пишет "Интерфакс".

Таким образом, накануне визита Никола Пашиняна в РФ Москва явно дала понять, что затеянные в Ереване игры уже начинают ее раздражать и она не намерена потворствовать этому, даже боясь показаться недостаточно дружественной.

Тут не лишне напомнить опасения, высказанные в беседе с Первым Информационным директором Института Кавказа, политологом Александром Искандаряном. По его мнению, в армяно-российских отношениях есть проблемы, и Россия может предпринять решительные действия. Причем, шаги могут быть предприняты в самых разных сферах - в военном сотрудничестве по части как Армении, так и Азербайджана, влияния в Карабахском вопросе.

Искандарян также отметил, что Армения уже получает сигналы, которые она должна принять в качестве предупреждения. "Это пока что предупреждения. То, что в России есть обеспокоенность происходящими здесь событиями, это ясно", - сказал армянский политолог.

Одним из таких сигналов можно считать и отказ в выдаче Микаела Аутюняна.

Зульфугар Ибрагимов