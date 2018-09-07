Пашинян в ожидании переворота мобилизовал полицию

Армянская газета "Жоховурд" опубликовала информацию о том, что политическая власть в Армении отдала распоряжение правоохранительной системе накануне работать мобилизовано и в чрезвычайном режиме. Согласно этой информации, поручено всем отправившимся в отпуск сотрудникам вернуться, а в ближайший период и вовсе исключить какие-либо отпуска.

Стоит отметить, что в последнее время сведения, касающиеся правоохранительной системы Армении, участились. Например, была опубликована информация о том, что большое число сотрудников полиции хотят уйти из системы, поскольку не хотят работать так сказать "за одну зарплату" - этого мало. Была опубликована информация о том, что в начальник Полиции Осипян в октябре намерен уйти в отставку и уехать из Армении. Правда, Осипян опроверг эту информацию.

По мнению ряда армянских экспертов, Армения приближается к бурному избирательному периоду. Спустя короткое время после выборов в Ереване, последует процесс подготовки ко внеочередным общегосударственным выборам.

А в Армении роль правоохранительной системы весьма велика. По всей видимости, новая власть начала процесс перестановок и мобилизации в правоохранительной системе.

Как и при прежней власти правоохранительная система в Армении некоторым образом де-факто заменяет политические институты.

Что касается самих властей, то Пашинян, конечно, напуган. Его популистические заявления уже перестают приносить очки.

Потому главная его забота - любым способом удержать свои позиции на внутривластном поле. Напряжение политической атмосферы, недвусмысленные заявления и другие факторы говорят о том, что за власть Пашиняну все же придется побороться.

На сегодня единственная его сверхзадача - во что бы то ни стало удержать власть. При этом он прекрасно знает, что проводимая им политика не может дать никаких результатов, а проводить другую он по всей видимости, не может.

Сабухи Иманов