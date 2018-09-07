Мария Захарова: Механизм обсуждения вопросов безопасности между Азербайджаном и Россией работает без сбоев
Механизм обсуждения вопросов безопасности между Азербайджаном и Россией работает без сбоев.
Об этом в пятницу сказала на пресс-конференции официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, отвечая на вопрос Trend о перспективах интенсификации сотрудничества между Россией и Азербайджаном в деле обеспечения региональной безопасности, передает Day.Az.
"У нас существует соответствующий механизм, например, межмидовские консультации по различным тематикам, в том числе которые предполагают обсуждение вопросов безопасности. Они проходят. Я не уверена, что их надо либо интенсифицировать, либо наоборот, каким-то образом уменьшать их количество и т.д. Этот механизм работает прекрасно. Есть диалог между другими структурами и государственными органами России и Азербайджана, в чью компетенцию непосредственно входит обсуждение вопросов безопасности, и тоже работает без сбоев. Мы взаимодействуем на площадке международных организаций плодотворно по этим вопросам тоже. Поэтому я думаю, что говорить о какой-то необходимости интенсификации в данном случае не надо, потому что все и так достаточно интенсивно работает. Но если с какой-либо стороны будет признана необходимость какому-то конкретному вопросу придать большую тональность, это всегда можно сделать. У нас диалог с Баку прекрасно развивается", - сказала Захарова.
Другие интересные новости читайте на странице Day.Az в FacebookСамое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!
Прогноз погоды на завтра
-
6 Сен. 16:46 12 433
-
6 Сен. 14:40 5 836
-
6 Сен. 17:35 5 470
-
6 Сен. 17:19 5 360
-
6 Сен. 15:37 5 190