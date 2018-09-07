Армения пытается "спасти" Билзеряна от наказания за посещение оккупированного Карабаха

Посольство Республики Армения в США пытается убедить Интерпол закрыть дело "короля покера", миллионера и бывшего кандидата в президенты США Дэна Билзеряна. Об этом пишет издание LoginCasino.

Издание напоминает, что "в конце августа Билзерян вместе с братом Адамом получили армянское гражданство. После этого миллионер отправился в соседний Азербайджан "отпраздновать" это событие. Позже в "Инстаграме" появились видео, на котором он стреляет из разных видов оружия и водит бронетехнику. Поскольку это, по всей видимости, происходило в Нагорном Карабахе, "спорной" (оккупированной Арменией-ред.) территории между двумя государствами, которую международное сообщество признало частью Азербайджана, теперь его разыскивает полиция Азербайджана в связи с незаконным применением оружия".

LoginCasino также отмечает, что Билзеряну не первый раз попадает в подобные истории. По некоторым сообщениям, он несколько раз пытался стать "морским котиком", но его выгнали за нарушение техники безопасности. С 2014 года ему запрещен вход в один из ночных клубов в Майами, Флорида, после того как он, предположительно, ударил модель ногой по лицу. В том же 2014-м Билзеряна арестовали в международном аэропорту Лос-Анджелеса по обвинениям в изготовлении взрывных устройств за пределами Лас-Вегаса, однако позже обвинения были сняты. Не прошло и года, как его обязали уплатить штраф в размере $17 000 за небрежное обращение с открытым огнем, в результате чего возник пожар.

Напомним, что 5 сентября временный поверенный в делах США в Азербайджане был вызван в МИД, где ему была вручена адресованная Госдепу нота в связи с незаконной поездкой гражданина США, некоего Дэна Билзеряна на оккупированные территории Азербайджана.

В ходе встречи было доведено до внимания, что некий Дэн Билзерян, нарушив закон о государственной границе Азербайджана и Миграционный кодекс, без предоставления соответствующих документов отправился из Армении на оккупированные территории Азербайджана, а также, будучи в городе Ханкенди и на других оккупированных территориях, поощрял сепаратистский режим. Также было доведено до внимания, что Билзерян незаконно приобрел огнестрельное оружие и демонстративно и в провокационных целях открывал огонь по позициям Вооруженных сил Азербайджана. Было отмечено, что данное лицо, являющееся гражданином США, озвучивало перед камерами задевающие достоинство и духовные ценности азербайджанского народа невежественные и непристойные высказывания, а также было подчеркнуто, что подобного рода действия противоречат духу дружественных связей между Азербайджаном и США.

Султан Керим