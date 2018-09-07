В ИВ Гянджи произошли кадровые изменения
7 сентября 2018 14:52 305
В Исполнительной власти города Гянджа произошли кадровые преобразования.
Как сообщает Day.Az со ссылкой на Report, соответствующим приказом главы ИВ Ниязи Байрамова, заведующий отделом сектора информационного обеспечения и анализа структуры Тагиев Вусал Расим оглу освобожден от занимаемой должности.
На указанную должность назначен Аббасов Эмин Зияд оглу, ранее занимающий в данном отделе должность ведущего консультанта.
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