В ИВ Гянджи произошли кадровые изменения

7 сентября 2018 14:52

В Исполнительной власти города Гянджа произошли кадровые преобразования. 

Как сообщает Day.Az со ссылкой на Report, соответствующим приказом главы ИВ Ниязи Байрамова, заведующий отделом сектора информационного обеспечения и анализа структуры Тагиев Вусал Расим оглу освобожден от занимаемой должности. 

На указанную должность назначен Аббасов Эмин Зияд оглу, ранее занимающий в данном отделе должность ведущего консультанта. 

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