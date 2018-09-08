Герцог и Колян: как Пашинян правит Арменией из Фейсбука - ПОДРОБНОСТИ

"Война - это не покер! Ее нельзя объявлять, когда вздумается!", - говорил герцог из любимого миллионами телезрителей кинофильма "Тот самый Мюнхгаузен". Понять Григория Горина, который являлся автором сценария данной кинокартины, можно. Он описывал тот период из жизни Германии, когда не было интернета и Фейсбука. Это я все к тому, что сейчас именно Фейсбук и прочие соцсети заменяют пресловутый покер очень многим господам, в том числе и политикам.

Одним из таковых, вне всякого сомнения, является новоявленный премьер-министр Армении Никол Пашинян. Его обещания на митингах в поддержку себя самого все больше напоминают рассказы барона Мюнхгаузена. Пашинян по сути обещает вытащить Армению из болота. Правда, волос у него нет и процесс этот будет носить иной характер. Если вообще будет иметь место. Ведь, Воваевич давно усек - главное наобещать, озвучить то, что жаждет слышать толпа, а там хоть трава не расти.

А когда нет митингов, он уходит в социальные сети и управляет оттуда страной. Правда, за это он уже получил немало критики в свой адрес. Например, за свой, одному ему понятный, юмор. Дело было так. Глава МИД России Сергей Лавров заявил, что ситуация в Армении продолжает бурлить". Он, ясное дело, имел в виду продолжающийся внутриполитический кризис в РА. И что на это ответил Пашинян? "Да, сегодня, действительно было жарко", - выдавил из себя Никол.

Хм, по мнению премьер-министра РА, слова "бурлить" и "жара" являются синонимами. Жду, когда он пошутит о том, что в консерватории продают консервы. Ведь, заплетак у него языкается безостановочно. Все ради "лайков". Это уже заметил и вице-спикер Национального Собрания РА Эдуард Шармазанов.

"Мы неоднократно обращали внимание правительства и Пашиняна на существующую в армяно-российских отношениях напряженность, но наши коллеги в правительстве и сам Пашинян, не обращая на все это внимание, продолжают остроумничать. Мы видим, что сатирические остроумия Пашиняна плохо сказываются на армяно-российских отношениях", - заявил он. И Эдик прав. Колян реально пересидел в Фейсбуке, считая, что шутками специфического свойства можно заменить грамотную внешнеполитическую линию.

Об этом его предупреждают уже даже не только прямые политические оппоненты, а вполне себе симпатики новой власти. К примеру, решил уже высказать и директор Института Кавказа, политолог Александр Искандарян. Он практически повторяет слова Шармазанова и утверждает, что в армяно-российских отношениях есть проблемы. И вывод о том, кто виноват во всем этом, Искандарян делает тоже весьма однозначный.

"Это не очень хорошо сознают представители фейсбуковской аналитики и политологии, об этом делают очень несерьезные записи, например, отмечают, что можно заменить Индией и так далее", - заявил он, солидаризируясь с Шармазановым и в вопросе чрезмерного влияния Фейсбука на сознание нового руководства РА. И он таки тоже прав. А то, что новая власть отрицает очевидное, - так это ее проблемы. И проблемы граждан РА, которые верят "собирателям лайков".

Они, эти представители новой армянской власти, кажется, реально верят в то, что демографические, экономические, социальные проблемы страны можно решать, сидя в Фейсбуке и строча посты. Они, видимо, искренне считают, что вырваться из самоизоляции Армения может тоже с помощью социальных сетей. Наконец, они и воевать с Азербайджаном собираются, судя по всему, мобилизовав своих подписчиков и стреляя лайками.

Только вот война, настоящая и освободительная, на которую толкают нашу страну регулярные провокации новой армянской власти, будет губительной для Армении. У нее нет никаких возможностей противостоять Азербайджану. И это знают трезво мыслящие армянские политики, политологи, военные эксперты. Они и пытаются отрезвить Пашиняна. Но он упорствует в своем безумии. Это его выбор. И выбор тех, кто способствовал приходу к власти этого господина, живущего в мире собственных комплексов и иллюзий. Все они в итоге будут вынуждены признать, что война - это слишком серьезное дело, чтобы доверять ее "любителям лайков". Они же печально признают, что лучше бы он играл в покер на кухне, чем руководил страной из соцсетей. Но будет уже слишком поздно...

Акпер Гасанов