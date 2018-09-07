Драка за Ереван - одним клоуном в команде Пашиняна станет больше

Несмотря на обещание перемен со стороны новой власти Никола Пашиняна, предвыборная кампания в Армении, стартовавшая на днях, идет во многом по традиционным канонам - в интересах действующей власти и при отсутствии какого-либо честного соперничества. Вразрез с иллюзиями долгожданной "демократии", которую, мол, принесла так называемая "бархатная революция", победитель гонки уже определился, а интригу составляет главным антураж его победы - декорации и прочие атрибуты внешнего оформления, ну, и те или иные участники, в тех или иных союзах.

Впрочем, если подробности оформления публике покажут позже, то исполнитель главной роли - будущий мэр столицы Армении уже назначен, и он действительно профессиональный актер. Мало того, Айк Марутян - комик, но что-то подсказывает, что от его руководства столичным муниципалитетом ереванцам будет совсем не весело. Ведь речь идет о выборах в Совет Старейшин, намеченных на 23 сентября, который, в свою очередь, должен будет избрать градоначальника столицы.

Конечно, нерадивый, неумелый или недобросовестный мэр - беда лишь в масштабах одного города, даже если это столица. Однако, по мнению многих, у армян будут гораздо более масштабные и далеко идущие последствия для всей страны.

На днях в своем публичном выступлении кандидат от пашиняновского блока "Мой шаг" Айк Марутян обозначил антиподов новой власти, отчетливо сигнализируя, что намерен руководить в тренде "охоты на ведьм", заданном правительством Никола Пашиняна. "Я хочу официально заявить (хотя вы об этом знаете), что мы единственные светлые силы, а все те, кто не хочет нашего успеха, темные силы", - сказал он, отметив,"нам все нипочем".

Слова кандидата вызвали бурю негодования в обществе и, соответственно, в соцсетях. В своей отповеди в Facebook экс-министр обороны, член РПА Виген Саркисян назвал Марутяна провинциальным шутом, который делит общество на белых и черных. По мнению экс-министра, вне зависимости от того, как люди воспринимают ошибки и недостатки прошлого, вне зависимости от того, насколько преуспеет нынешнее правительство, никто не имеет права делить общество на "белых" и "черных". Собственно, вопреки актерскому амплуа, Марутян не шутит. Пашинян не раз апеллировал к "силам контрреволюции", надуманному образу внутреннего врага, с помощью которого он успешно манипулирует общественным мнением и намерен это делать в будущем, с целью отвлечения от неизбежных проблем, которые сулит стране его бездарное управление.

"Предстоящие выборы в Совет старейшин Еревана крайне важны, ибо это будет первая публичная кампания после того, как Никол Пашинян возглавил правительство в Армении. Это будет "генеральная репетиция" досрочных парламентских выборов в городе, где сосредоточена треть всех избирателей Армении, пишет известный российский политолог Сергей Маркедонов для телеграм-канала Bunin & Co (novostink.ru).

Впрочем, внешне все выглядит вполне благопристойно. На выборы идут кандидаты от 9-ти партий и 4-х коалиционных блоков. Однако, реальных оппонентов новой власти среди них не будет. Республиканская партия Сержа Саргсяна, которая в предыдущем составе Совета обладала 46 из 65 мандатов, в этих выборах не участвует. Армянский национальный конгресс первого президента Левона Тер-Петросяна также отказался от участия.

Таким образом, фаворит гонки от правящей партии и наиболее вероятный победитель Айк Марутян может рассчитывать по меньшей мере на поддержку той части общества, которая поддерживает якобы антикоррупционную борьбу Никола Пашиняна, под вывеской которой он зачищает все ключевые структуры власти, производит передел имущества в масштабах страны и, фактически, в том числе и кадровой политикой разрушает внешнеполитический и военный союз с РФ.

Между тем, кое-какая интрига в предстоящих выборах все же есть, и дело вовсе не в декорациях. Речь идет о расстановке сил, новых альянсах и размежеваниях на внутриполитической арене, индикатором которых, как ожидается, станут результаты выборов в Совет Старейшин.

Наибольшей загадкой является позиция экс-президента Роберта Кочаряна, который в конце августа заявил о намерении участвовать в досрочных парламентских выборах. Своя электоральная база у Кочаряна крайне слаба и выступить он сможет только в составе коалиции. Очевидно, опальный экс-президент определится со своими планами уже по итогам выборов в Совет. Партия Пашиняна "Гражданский договор" примет участие в выборах в блоке с партией "Аракелутюн" ("Миссия"). Новое объединение носит название протестного движения - "Мой шаг".

По мнению многих, премьер-министр отмежевался от бывших союзников, поскольку они - "Лусавор Айастан" (Эдмона Марукяна) и "Республика" (брата покойного премьера Вазгена Саркисяна - Арама Саркисяна) - в апреле фактически не поддержали его протестное движение, не вышли с ним на митинги и шествия. Кроме того, данные партии сформировали блок "Луйс" (Свет) и в выборах мэра примут участие уже в этом альянсе.

Что касается скандальной кандидатуры на пост мэра Еревана, то, по сути, выбор второстепенного артиста-комика нельзя считать случайным. Да, мир знает артистов, достигших и более значительных высот в структурах власти, к примеру в США. Ну, не герой он вестернов или боевиков, каковыми были американский экс-президент Рональд Рейган и губернатор Калифорнии Арнольд Шварценеггер, ну и что? Но дело ведь не в жанре и даже не в квалификации и рабочих навыках, которых, собственно, нет. Попросту, американская государственная система построена таким образом, что практически независимо от компетенции и профессионализма личности, занимающей руководящий пост, ведомство все равно исправно выполняет свои функции, и серьезной ошибки боссу сделать не удастся, даже при неимоверных усилиях с его стороны.

Система многоуровневого контроля и профессионального управления настолько продумана и отлажена, что превалирующие в системе политические назначения лишь способствуют служению курсу государства, но никак не влияют на рабочую функциональность структур и институтов. В Армении, как известно, все не так. Институты власти сверху донизу коррумпированы и сплошь укомплектованы кадрами вовсе не по принципу профессионального соответствия, что, несомненно, крайне негативно сказывается на результатах. То есть некомпетентного руководителя некому урезонить и направить. Правительство Никола Пашиняна, набранное по этому порочному принципу, тому прекрасное подтверждение.

Вот и выходит, что комик-мэр в столице будет, как раз соответствовать по сути и облику и артистичной фигуре склонного к экзальтации и популизму нового премьера и непрофессионального, но явно антироссийского нового кабмина и, собственно, в целом, масштабному фарсу послереволюционных "перемен" в Республике Армения.

Р.Рахибоглу