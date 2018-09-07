Крупные совместные учения Азербайджана и Турции продолжаются - ФОТО - ВИДЕО

Согласно годовому плану военного сотрудничества между Азербайджаном и Турцией, совместные летно-тактические учения "Сокол ТурАз - 2018", которые стартовали 3 сентября, продолжаются. Об этом говорится в четверг в сообщении министерства обороны Азербайджана, передает Day.Az со ссылкой на Trend.

Отметим, что 3 сентября в городе Конья начались совместные летно-тактические учения с участием военно-воздушных сил двух стран.

Основной целью проводимых учений является достижение взаимодействия военно-воздушных сил двух стран с проведением обмена опытом между Вооруженными силами Азербайджана и Турции.

Учения продлятся до 14 сентября.

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